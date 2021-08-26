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Covid-19

Vila Velha abre 18.500 vagas para 1ª e 2ª doses nesta quinta-feira (26)

As vacinas serão administradas no próximo sábado (28), em 16 postos de vacinação espalhados pela cidade

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 08:01

Publicado em 

26 ago 2021 às 08:01
Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Vila Velha disponibiliza vagas para 1ª e 2ª doses nesta quinta (26) Crédito: Pixabay
Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria de Saúde, disponibiliza nesta quinta-feira (26) mais de 18.500 vagas para imunização contra a Covid-19. O agendamento é para primeira dose do público 18+ e segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e CoronaVac.

DIVISÃO DOS HORÁRIOS

  • 14h: segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de junho;
  • 14h: segunda dose da CoronaVac para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 31 de julho;
  • 15h: primeira dose para o público de 18 anos ou mais.
As vacinas serão administradas no próximo sábado (28), em 16 postos de vacinação espalhados pela cidade. 

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Vitória abre vagas de 2ª dose para quem tomou Pfizer e CoronaVac

LOCAIS DE VACINAÇÃO

  • UMEF Tuffy Nader;
  • Tartarugão;
  • Ginásio Oswaldo Ruy;
  • Escola Parque;
  • Maanaim;
  • Vila Olímpica;
  • Multivix;
  • Boulevard Shopping;
  • Unidades de Saúde de Jardim Marilândia;
  • Ponta da Fruta;
  • Jaburuna;
  • Ibes;
  • Vila Nova;
  • Vila Batista;
  • Araçás;
  • Terra Vermelha.

SEGUNDA DOSE EM VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 10h desta quinta-feira (26), agendamento para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina Pfizer até o dia 12 de junho.
Ao todo, serão disponibilizadas 3.200 vagas. Para agendar a aplicação da vacina, basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou realizar o agendamento através do aplicativo Vitória Online.
A aplicação do imunizante ocorre nesta sexta-feira (27) no Maanaim, Ginásio da UniSales e Igreja Batista, em Jardim da Penha.

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