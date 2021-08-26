Vila Velha abre 18.500 vagas para 1ª e 2ª doses nesta quinta-feira (26)

A Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria de Saúde, disponibiliza nesta quinta-feira (26) mais de 18.500 vagas para imunização contra a Covid-19. O agendamento é para primeira dose do público 18+ e segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e CoronaVac.
DIVISÃO DOS HORÁRIOS
- 14h: segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de junho;
- 14h: segunda dose da CoronaVac para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 31 de julho;
- 15h: primeira dose para o público de 18 anos ou mais.
As vacinas serão administradas no próximo sábado (28), em 16 postos de vacinação espalhados pela cidade.
LOCAIS DE VACINAÇÃO
- UMEF Tuffy Nader;
- Tartarugão;
- Ginásio Oswaldo Ruy;
- Escola Parque;
- Maanaim;
- Vila Olímpica;
- Multivix;
- Boulevard Shopping;
- Unidades de Saúde de Jardim Marilândia;
- Ponta da Fruta;
- Jaburuna;
- Ibes;
- Vila Nova;
- Vila Batista;
- Araçás;
- Terra Vermelha.
SEGUNDA DOSE EM VITÓRIA
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, a partir das 10h desta quinta-feira (26), agendamento para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina Pfizer até o dia 12 de junho.
Ao todo, serão disponibilizadas 3.200 vagas. Para agendar a aplicação da vacina, basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou realizar o agendamento através do aplicativo Vitória Online.
A aplicação do imunizante ocorre nesta sexta-feira (27) no Maanaim, Ginásio da UniSales e Igreja Batista, em Jardim da Penha.