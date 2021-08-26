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Covid-19

Vitória abre vagas de 2ª dose para quem tomou Pfizer e CoronaVac

São 15.800 doses da Pfizer e 550 doses da CoronaVac. Viana também abre vagas para a 2ª dose

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:41

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:41
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer-BioNTech. Vitória abre agendamento nesta quinta Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória abre, nesta quinta-feira (26), às 14 horas, agendamento para a segunda dose do imunizante Pfizer para quem recebeu a primeira dose até 17 de junho.
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibilizará 15.800 vagas por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br e pelo aplicativo Vitória Online. Confira as datas e locais de vacinação no infográfico abaixo:

CORONAVAC

Vitória também abre nesta quinta agendamento da vacinação com a segunda dose da CoronaVac. A marcação é destinada as pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais.
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) disponibiliza, às 14 horas, 550 vagas e o agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação acontece na segunda feira (30), nas unidades de Saúde Vitória (Centro), Praia do Suá e Santo Antônio.
No momento da vacinação deve ser apresentando documento com foto e comprovante de vacinação referente a primeira dose.

VIANA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Viana informa que será aberto agendamento às 14 horas desta quinta-feira (26) para quem ainda não tomou a D2 da dose padrão da AstraZeneca. Serão 8 mil vagas. O agendamento deve ser feito pelo site vacinaeconfia.es.gov.br e a vacinação ocorrerá na próxima semana, nas unidades de saúde do município.
Podem agendar pessoas que tomaram a 1ª dose até 16/6

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