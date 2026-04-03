Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado

A emoção ancorou no cais. Com apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) tocando os hits capixabas "Puxada de Rede", do Manimal, e "Sereia", de Casaca, o museu do Cais das Artes abriu as portas nesta quinta-feira (02). Em seguida, foi inaugurada a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado.
Com mais de 2,5 milhões de visitantes em 20 cidades ao redor do mundo, incluindo Paris, Roma, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém, a mostra desembarca no Espírito Santo carregada de significado. Sua realização ocorre cerca de um ano após o falecimento de Sebastião Salgado, em maio de 2025, transformando a exposição em uma oportunidade de encontro com o legado de um dos maiores nomes da fotografia contemporânea.
Mais do que uma exposição, “Amazônia” propõe uma experiência imersiva. O visitante é convidado a se desconectar do cotidiano urbano e a mergulhar em um universo onde natureza e tempo se entrelaçam. A mostra reúne cerca de 200 fotografias em grande formato, além de vídeos com depoimentos de lideranças indígenas, evidenciando a grandiosidade da floresta e a força de seus povos originários. A curadoria é de Lélia Wanick Salgado, com trilha sonora original assinada pelo músico francês Jean-Michel Jarre.
A abertura do Cais das Artes contou com a presença de autoridades, artistas, fotógrafos e da curadora Lélia Salgado.
Confira as fotos de quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e no vídeo de Fernando Madeira.