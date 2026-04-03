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Renata Rasseli

Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado

A cerimônia contou com a presença de autoridades, apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) e a abertura da mostra nesta quinta-feira (02)

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 03:48

Publicado em 

03 abr 2026 às 03:48
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato Casagrande, Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha: na abertura do museu do Cais das Artes, nesta quinta-feira (02) Helio Filho

A emoção ancorou no cais. Com apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) tocando os hits capixabas "Puxada de Rede", do Manimal,  e "Sereia", de Casaca, o museu do Cais das Artes abriu as portas nesta quinta-feira (02). Em seguida, foi inaugurada a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado. 

Com mais de 2,5 milhões de visitantes em 20 cidades ao redor do mundo, incluindo Paris, Roma, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém,  a mostra desembarca no Espírito Santo carregada de significado. Sua realização ocorre cerca de um ano após o falecimento de Sebastião Salgado, em maio de 2025, transformando a exposição em uma oportunidade de encontro com o legado de um dos maiores nomes da fotografia contemporânea.


Mais do que uma exposição, “Amazônia” propõe uma experiência imersiva. O visitante é convidado a se desconectar do cotidiano urbano e a mergulhar em um universo onde natureza e tempo se entrelaçam. A mostra reúne cerca de 200 fotografias em grande formato, além de vídeos com depoimentos de lideranças indígenas, evidenciando a grandiosidade da floresta e a força de seus povos originários. A curadoria é de Lélia Wanick Salgado, com trilha sonora original assinada pelo músico francês Jean-Michel Jarre.

A  abertura do Cais das Artes contou com a presença de autoridades, artistas, fotógrafos e da curadora Lélia Salgado. 

Confira as fotos de quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e no vídeo de Fernando Madeira. 

Virginia Casagrande, Lélia Salgado e Vivian Coser
Virginia Casagrande, a viúva de Sebastião Salgado Lélia Salgado e Vivian Coser Mônica Zorzanelli
Jacqueline Moraes, Luiz Fernando Schettino, Edilson e Luciana Monteiro
Gorete Thorey, Kyria Oliveira, Beth Dalcolmo e Neusa Mendes Mônica Zorzanelli
Olívia e Erika Coser
 Mônica Zorzanelli
Helder Trefzger e Tarcisio Sartorio
Helder Trefzger e Tarcisio Sartório  Mônica Zorzanelli
Rosa-Nina e Heidi Liebermann
Rosa-Nina e Heidi Liebermann Mônica Zorzanelli
Hamilton e Sonia Dias de Souza, Vivian Coser e Luciana Mattar Mônica Zorzanelli
Flavia Dalla e Marcio Spindola Mônica Zorzanelli
Lethicia Ribeiro, Anginha Buaiz, Laercio Ferraciolli e Carla Freire Mônica Zorzanelli
João Adriano, Tadeu Bianconi, Marcelo Siqueira e Gabriel Lordelo Mônica Zorzanelli
Olivia Coser, Eduardo e Sandra Guignone Mônica Zorzanelli
Cilmar Fraceschetto, Alvaro Abreu e Vitor Nogueira Mônica Zorzanelli
Vitor Buaiz e Jacqueline Moraes
O ex-governador Vitor Buaiz e Jacqueline Moraes Mônica Zorzanelli
Ivanilde Brunow, Attilio Colnago e Paulo Barros
Ivanilde Brunow, Attilio Colnago e Paulo Barros Mônica Zorzanelli
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Jacqueline Moraes, Luiz Fernando Schettino, Edilson e Luciana Monteiro Mônica Zorzanelli
Nina e Angelina Cortes Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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