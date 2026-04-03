Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado

Com mais de 2,5 milhões de visitantes em 20 cidades ao redor do mundo, incluindo Paris, Roma, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém, a mostra desembarca no Espírito Santo carregada de significado. Sua realização ocorre cerca de um ano após o falecimento de Sebastião Salgado, em maio de 2025, transformando a exposição em uma oportunidade de encontro com o legado de um dos maiores nomes da fotografia contemporânea.



Mais do que uma exposição, “Amazônia” propõe uma experiência imersiva. O visitante é convidado a se desconectar do cotidiano urbano e a mergulhar em um universo onde natureza e tempo se entrelaçam. A mostra reúne cerca de 200 fotografias em grande formato, além de vídeos com depoimentos de lideranças indígenas, evidenciando a grandiosidade da floresta e a força de seus povos originários. A curadoria é de Lélia Wanick Salgado, com trilha sonora original assinada pelo músico francês Jean-Michel Jarre.





A abertura do Cais das Artes contou com a presença de autoridades, artistas, fotógrafos e da curadora Lélia Salgado.



Confira as fotos de quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli e no vídeo de Fernando Madeira.