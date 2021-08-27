Mutirão da 2ª dose: cidades do Sul do ES vão vacinar 21 mil; veja locais

Os municípios do Sul do Espírito Santo se preparam para o novo mutirão de vacinação contra a Covid-19, desta vez direcionado a quem precisa tomar a segunda dose. Anunciada pelo governador Renato Casagrande no início da semana, a ação acontecerá na maioria das cidades capixabas nesta sexta-feira (27) e sábado (28).
Na região Sul, são pelo menos 21.150 doses reservadas para o mutirão. Algumas cidades optaram por manter apenas uma data, sexta ou sábado, para que o público compareça aos locais de imunização.
Na maioria das cidades, a demanda é espontânea, ou seja, não é necessário fazer o agendamento prévio. Entre os destaques está a maior cidade da região, Cachoeiro de Itapemirim, que disponibilizou 15 mil doses para a segunda dose da vacina.
MUTIRÃO DA SEGUNDA DOSE POR CIDADE - REGIÃO SUL
Cachoeiro de Itapemirim
- Total de doses: 15 mil.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário/locais: Na sexta-feira (27), a vacinação ocorrerá das 8h às 15h, nas 32 unidades básicas de saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). No sábado (28), as aplicações ocorrerão das 8h às 12h, na Policlínica e nas UBS dos bairros Aquidaban, Amaral, IBC e Paraíso e na do distrito de Burarama.
Anchieta
- Total de doses: Não divulgado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: No sábado, de 8h até 15h.
- Locais: Estratégia de Saúde da Família Centro III, ao lado do PA.
Muqui
- Total de doses: 320 doses de vacina Pfizer e 360 doses de vacina Astrazeneca.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: Nesta sexta-feira, de 8h até às 13h .
- Local: Salão Paroquial ao lado da Igreja São João.
Iconha
- Total de doses: 670.
- Formato: O agendamento será feito através das agentes comunitárias de saúde e livre demanda.
- Locais/horários: Quadra de Bom Destino (período da tarde); unidade de Saúde da Ilha do Coco (período da tarde); Unidade de Saúde Morro da Palha (período da manhã) e sala de vacina municipal, durante todo o dia.
Alegre
- Total de doses: 1.400.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: 7h30 até 10h40.
- Local: Vigilância em Saúde (atrás da antiga rodoviária).
Presidente Kennedy
- Total de doses: 400.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: Na sexta-feira de 7h às 15h.
- Locais: Centro, Boa Esperança e Jaqueira.
Mimoso do Sul
- Total de doses: não informado.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horários/locais: Na sexta-feira de 7h às 12h no salão paroquial. Na segunda-feira de 8h às 16h na Estratégia de Saúde da Família na zona rural
Iúna
- Total de doses: 500.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Data: Sexta-feira.
- Locais: Nas salas de vacina dos postos da cidade.
Jerônimo Monteiro
- Total de doses: não informado.
- Formato: Por agendamento, pelo sistema estadual Vacina e Confia e demanda espontânea.
- Horário: Na sexta-feira de 7h30 às 16h.
- Locais: Sala de vacinação, na unidade de saúde do Centro, enfrente ao Jardim de Infância.
Venda Nova do Imigrante
- Total de doses: 2.100.
- Formato: Não é preciso agendamento.
- Horário: Na sexta-feira de 7h30 às 16h.
- Locais: Todas unidades de saúde que possuem sala de vacina.
Dores do Rio Preto
- Total de doses: Não informado.
- Quando: Nesta sexta-feira.
- Locais: Sede, na Policlínica Municipal e nos distritos de Pedra Menina e Mundo Novo nas Estratégias de Saúde da família.
Bom Jesus do Norte
- Total de doses: Não informado.
- Formato: Não é necessário agendamento.
- Horários/locais: Nesta sexta-feira no PSF São João.
Vargem Alta
- Total de doses: Mais de 400.
- Formato: Não é necessário agendamento.
- Horários/locais: Nesta sexta-feira em todas as unidades de saúde. No sábado apenas na unidade da sede, de 8h as 12h.
Conceição do Castelo
O município não realizará mutirão nesta sexta e sábado. Durante a semana os postos de saúde terão horário estendido até 19h, na terça (31) e quinta-feira (2).
Atílio Vivácqua
Não haverá mutirão nesta sexta e sábado, uma vez que, durante a semana, as equipes de saúde têm realizado ações de busca ativa para a aplicação da segunda dose. A prefeitura também explicou que, paralelamente a este trabalho, as unidades básicas de saúde têm realizado agendamento, em toda a semana, para a aplicação das doses.
Marataízes
A vacinação seguirá normalmente por chamamento/agendamento feito pelos agentes comunitários de saúde, como é feito de segunda a sexta-feira. Há ainda o ponto fixo de demanda espontânea no município, que fica no bairro Maanain e funciona as segundas, terças e quartas-feiras, no horário de 9h às 16h.
Rio Novo do Sul
O município não fará mutirão pois seguirá com a vacinação por demanda espontânea, com agendamento pelo site Vacina e Confia.