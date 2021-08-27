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Mutirão da 2ª dose: cidades do Sul do ES vão vacinar 21 mil; veja locais

Municípios da região Sul capixaba devem aplicar mais de 21,1 mil doses de imunizantes entre sexta-feira e sábado. Saiba onde e como se vacinar

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 08:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 ago 2021 às 08:51
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina da Pfizer: mutirão de vacinação Crédito: Carlos Alberto Silva
Os municípios do Sul do Espírito Santo se preparam para o novo mutirão de vacinação contra a Covid-19, desta vez direcionado a quem precisa tomar a segunda dose. Anunciada pelo governador Renato Casagrande no início da semana, a ação acontecerá na maioria das cidades capixabas nesta sexta-feira (27) e sábado (28).
Na região Sul, são pelo menos 21.150 doses reservadas para o mutirão. Algumas cidades optaram por manter apenas uma data, sexta ou sábado,  para que o público compareça aos locais de imunização.

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Na maioria das cidades, a demanda é espontânea, ou seja, não é necessário fazer o agendamento prévio. Entre os destaques está a maior cidade da região, Cachoeiro de Itapemirim, que disponibilizou 15 mil doses para a segunda dose da vacina.

MUTIRÃO DA SEGUNDA DOSE POR CIDADE - REGIÃO SUL

Cachoeiro de Itapemirim

  • Total de doses: 15 mil.
  • Formato: Não é preciso agendamento.
  • Horário/locais: Na sexta-feira (27), a vacinação ocorrerá das 8h às 15h, nas 32 unidades básicas de saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). No sábado (28), as aplicações ocorrerão das 8h às 12h, na Policlínica e nas UBS dos bairros Aquidaban, Amaral, IBC e Paraíso e na do distrito de Burarama.

Anchieta

  • Total de doses: Não divulgado.
  • Formato: Não é preciso agendamento.
  • Horário: No sábado, de 8h até 15h.
  • Locais: Estratégia de Saúde da Família Centro III, ao lado do PA.

Muqui

  • Total de doses: 320 doses de vacina Pfizer  e 360 doses de vacina Astrazeneca.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: Nesta sexta-feira, de 8h até às 13h .
  • Local: Salão Paroquial ao lado da Igreja São João.

Iconha

  • Total de doses: 670. 
  • Formato: O agendamento será feito através das agentes comunitárias de saúde e livre demanda. 
  • Locais/horários: Quadra de Bom Destino (período da tarde); unidade de Saúde da Ilha do Coco (período da tarde); Unidade de Saúde Morro da Palha (período da manhã) e sala de vacina municipal, durante todo o dia.

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Alegre

  • Total de doses: 1.400.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: 7h30 até 10h40.
  • Local: Vigilância em Saúde (atrás da antiga rodoviária).

Presidente Kennedy

  • Total de doses: 400.
  • Formato: Não é preciso agendamento. 
  • Horário: Na sexta-feira de 7h às 15h.
  • Locais: Centro, Boa Esperança e Jaqueira.

Mimoso do Sul

  • Total de doses: não informado. 
  • Formato: Não é preciso agendamento.
  • Horários/locais: Na sexta-feira de 7h às 12h no salão paroquial. Na segunda-feira de 8h às 16h na Estratégia de Saúde da Família na zona rural

Iúna

  • Total de doses: 500.
  • Formato: Não é preciso agendamento.
  • Data: Sexta-feira.
  • Locais: Nas salas de vacina dos postos da cidade.

Jerônimo Monteiro

  • Total de doses: não informado. 
  • Formato: Por agendamento, pelo sistema estadual Vacina e Confia e demanda espontânea.
  • Horário: Na sexta-feira de 7h30 às 16h. 
  • Locais: Sala de vacinação, na unidade de saúde do Centro, enfrente ao Jardim de Infância.

Venda Nova do Imigrante

  • Total de doses: 2.100.
  • Formato: Não é preciso agendamento.
  • Horário: Na sexta-feira de 7h30 às 16h.
  • Locais: Todas unidades de saúde que possuem sala de vacina.

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Dores do Rio Preto

  • Total de doses: Não informado. 
  • Quando: Nesta sexta-feira. 
  • Locais: Sede, na Policlínica Municipal e nos distritos de Pedra Menina e Mundo Novo nas Estratégias de Saúde da família.

Bom Jesus do Norte

  • Total de doses: Não informado.
  • Formato: Não é necessário agendamento. 
  • Horários/locais: Nesta sexta-feira no PSF São João.

Vargem Alta

  • Total de doses: Mais de 400.
  • Formato: Não é necessário agendamento.
  • Horários/locais: Nesta sexta-feira em todas as unidades de saúde. No sábado apenas na unidade da sede, de 8h as 12h.

Conceição do Castelo

O município não realizará mutirão nesta sexta e sábado. Durante a semana os postos de saúde terão horário estendido até 19h, na terça (31) e quinta-feira (2).

Atílio Vivácqua

Não haverá mutirão nesta sexta e sábado, uma vez que, durante a semana, as equipes de saúde têm realizado ações de busca ativa para a aplicação da segunda dose. A prefeitura também explicou que, paralelamente a este trabalho, as unidades básicas de saúde têm realizado agendamento, em toda a semana, para a aplicação das doses. 

Marataízes

A vacinação seguirá normalmente por chamamento/agendamento feito pelos agentes comunitários de saúde, como é feito de segunda a sexta-feira. Há ainda o ponto fixo de demanda espontânea no município, que fica no bairro Maanain e funciona as segundas, terças e quartas-feiras, no horário de 9h às 16h.

Rio Novo do Sul

O município não fará mutirão pois seguirá com a vacinação por demanda espontânea, com agendamento pelo site Vacina e Confia.

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