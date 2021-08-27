Mutirão da 2ª dose: cidades do Sul do ES vão vacinar 21 mil; veja locais

Vacina da Pfizer: mutirão de vacinação Crédito: Carlos Alberto Silva

Na região Sul, são pelo menos 21.150 doses reservadas para o mutirão. Algumas cidades optaram por manter apenas uma data, sexta ou sábado, para que o público compareça aos locais de imunização.

Na maioria das cidades, a demanda é espontânea, ou seja, não é necessário fazer o agendamento prévio. Entre os destaques está a maior cidade da região, Cachoeiro de Itapemirim , que disponibilizou 15 mil doses para a segunda dose da vacina.

MUTIRÃO DA SEGUNDA DOSE POR CIDADE - REGIÃO SUL

Cachoeiro de Itapemirim

Total de doses: 15 mil.



Formato: Não é preciso agendamento.



Não é preciso agendamento. Horário/locais: Na sexta-feira (27), a vacinação ocorrerá das 8h às 15h, nas 32 unidades básicas de saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). No sábado (28), as aplicações ocorrerão das 8h às 12h, na Policlínica e nas UBS dos bairros Aquidaban, Amaral, IBC e Paraíso e na do distrito de Burarama.



Anchieta

Total de doses: Não divulgado.

Não divulgado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: No sábado, de 8h até 15h.

No sábado, de 8h até 15h. Locais: Estratégia de Saúde da Família Centro III, ao lado do PA.



Muqui

Total de doses: 320 doses de vacina Pfizer e 360 doses de vacina Astrazeneca.

320 doses de vacina Pfizer e 360 doses de vacina Astrazeneca. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: Nesta sexta-feira, de 8h até às 13h .

Nesta sexta-feira, de 8h até às 13h . Local: Salão Paroquial ao lado da Igreja São João.

Iconha

Total de doses: 670.

670. Formato: O agendamento será feito através das agentes comunitárias de saúde e livre demanda.

O agendamento será feito através das agentes comunitárias de saúde e livre demanda. Locais/horários: Quadra de Bom Destino (período da tarde); unidade de Saúde da Ilha do Coco (período da tarde); Unidade de Saúde Morro da Palha (período da manhã) e sala de vacina municipal, durante todo o dia.

Alegre

Total de doses: 1.400.

1.400. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: 7h30 até 10h40.

7h30 até 10h40. Local: Vigilância em Saúde (atrás da antiga rodoviária).

Presidente Kennedy

Total de doses: 400.

400. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horário: Na sexta-feira de 7h às 15h.

Na sexta-feira de 7h às 15h. Locais: Centro, Boa Esperança e Jaqueira.



Mimoso do Sul

Total de doses: não informado.

não informado. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Horários/locais: Na sexta-feira de 7h às 12h no salão paroquial. Na segunda-feira de 8h às 16h na Estratégia de Saúde da Família na zona rural



Iúna

Total de doses: 500.

500. Formato: Não é preciso agendamento.

Não é preciso agendamento. Data: Sexta-feira.

Sexta-feira. Locais: Nas salas de vacina dos postos da cidade.



Jerônimo Monteiro

Total de doses: não informado.

não informado. Formato: Por agendamento, pelo sistema estadual Vacina e Confia e demanda espontânea.

Por agendamento, pelo sistema estadual Vacina e Confia e demanda espontânea. Horário: Na sexta-feira de 7h30 às 16h.

Na sexta-feira de 7h30 às 16h. Locais: Sala de vacinação, na unidade de saúde do Centro, enfrente ao Jardim de Infância.

Venda Nova do Imigrante

Total de doses: 2.100.



2.100. Formato: Não é preciso agendamento.



Não é preciso agendamento. Horário: Na sexta-feira de 7h30 às 16h.



Na sexta-feira de 7h30 às 16h. Locais: Todas unidades de saúde que possuem sala de vacina.

Dores do Rio Preto

Total de doses: Não informado.

Não informado. Quando: Nesta sexta-feira.



Locais: Sede, na Policlínica Municipal e nos distritos de Pedra Menina e Mundo Novo nas Estratégias de Saúde da família.



Bom Jesus do Norte

Total de doses: Não informado.

Não informado. Formato: Não é necessário agendamento.

Não é necessário agendamento. Horários/locais: Nesta sexta-feira no PSF São João.

Vargem Alta

Total de doses: Mais de 400.

Mais de 400. Formato: Não é necessário agendamento.

Não é necessário agendamento. Horários/locais: Nesta sexta-feira em todas as unidades de saúde. No sábado apenas na unidade da sede, de 8h as 12h.



Conceição do Castelo

O município não realizará mutirão nesta sexta e sábado. Durante a semana os postos de saúde terão horário estendido até 19h, na terça (31) e quinta-feira (2).

Atílio Vivácqua

Não haverá mutirão nesta sexta e sábado, uma vez que, durante a semana, as equipes de saúde têm realizado ações de busca ativa para a aplicação da segunda dose. A prefeitura também explicou que, paralelamente a este trabalho, as unidades básicas de saúde têm realizado agendamento, em toda a semana, para a aplicação das doses.

Marataízes

A vacinação seguirá normalmente por chamamento/agendamento feito pelos agentes comunitários de saúde, como é feito de segunda a sexta-feira. Há ainda o ponto fixo de demanda espontânea no município, que fica no bairro Maanain e funciona as segundas, terças e quartas-feiras, no horário de 9h às 16h.

Rio Novo do Sul