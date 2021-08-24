Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais vulneráveis

Veja o perfil das mortes por Covid-19 no ES após o início da vacinação

Idosos do sexo masculino compõem a maioria das mortes registradas entre pessoas imunizadas; taxa de óbitos é menor do que a observada entre os que não tomaram vacina

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 19:18

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 ago 2021 às 19:18
Apesar do que alguns movimentos negacionistas e antivacina afirmam, os imunizantes contra a Covid-19 ainda são a principal estratégia de proteção contra a doença. Mesmo assim, por menor que seja, existe o risco de o paciente evoluir para um quadro grave, sobretudo as pessoas que apresentam comorbidades ou são idosas, a exemplo do evidenciado caso do ator Tarcísio Meira.
Saiba quel o perfil das mortes por Covid-19 no ES após o início da vacinação
No Espírito Santo, as mortes que ocorreram após o início da vacinação também têm esse perfil. Entre as 457 pessoas que morreram no Estado até a segunda-feira (16) e que apresentavam o esquema completo de vacinação, 51% eram homens e 49% mulheres. De todos os casos, apenas um era da faixa etária de 50 a 59 anos. Os outros todos tinham mais de 60 anos.
Covid
Cruzes foram colocadas na Praia de Camburi em memória das vítimas da Covid-19 no Espírito Santo. Crédito: Plenária contra a Covid-19 Crédito: Plenária Covid-19/Divulgação
Quando a campanha de vacinação começou, em 18 de janeiro, o Estado registrava 5.536 óbitos decorrentes da infecção pelo Sars-Cov-2 (coronavírus).  Desde então, mais de 6,6 mil mortes foram provocadas pela Covid-19, que atingiu predominantemente pessoas que não estavam imunizadas ou tinham recebido só uma dose da vacina (D1). 

Veja Também

Entenda como a variante Delta age e quais sintomas ela causa

ES vai ampliar oferta de 2ª dose para alcançar público com mais de 40 anos

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, observa que o maior volume de óbitos no público imunizado foi registrado no auge da terceira onda da pandemia no Estado, entre março e abril, quando havia apenas 10% da população adulta vacinada, e portanto, o coronavírus encontrava poucas barreiras para avançar. Atualmente, 81% das pessoas com mais de 18 anos já receberam pelo menos a primeira aplicação. "Se houvesse mais pessoas vacinadas naquele período, o risco de óbito teria sido menor."
Nos primeiros 119 dias de campanha de imunização no Espírito Santo, a vacina do Butantan (Coronavac) correspondia a 64,3% das doses aplicadas, enquanto a da Fiocruz (Astrazeneca) equivalia a 34,8%, imunizante que, hoje, tem predominância no Estado pela disponibilidade da oferta ao longo dos últimos meses. Um novo cenário deve se desenhar a partir de agora, com mais remessas de vacinas da Pfizer distribuídas pelo Ministério da Saúde
"As vacinas representam a principal medida sanitária de enfrentamento à pandemia, de resistência a uma doença infectocontagiosa que, neste momento, é prevenível, tanto com as vacinas quanto com medidas não farmacológicas associadas, como uso de máscaras, distanciamento, preferência por ambientes arejados e comportamento de baixo risco"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
A ampla vacinação diminui a circulação do vírus, reforça o secretário, criando barreiras de proteção ao mesmo tempo em que confere maior imunidade aos vacinados, reduzindo a incidência de casos graves, hospitalizações e mortes. Não se trata de eliminar totalmente a possibilidade de infecção, e por isso a necessidade de manter outros hábitos de prevenção, mas de garantir que o organismo esteja mais bem preparado a enfrentar a doença no caso de contaminação.

Veja Também

ES prevê 3ª dose para idosos em setembro e quer reduzir intervalo de vacinação

Covid-19: ES tem aumento de casos e reserva mais leitos para setembro

As pessoas que completam o esquema vacinal - com duas doses ou dose única - e que se infectam, na maioria das vezes, vão apresentar quadro leve da Covid-19. 
Para Nésio Fernandes, as vacinas representam atualmente a esperança de que as festas de final de ano poderão ser celebradas de forma diferente de 2020 e que, em 2022, a agenda do país não estará concentrada na pandemia e, assim, será possível avançar nas áreas econômicas e sociais. 
O secretário avaliou que, com o avanço da vacinação entre a população adulta com a D1, em cerca de 81% no Espírito Santo, e com o esquema vacinal completo das pessoas com mais de 40 anos, público mais suscetível a quadros graves da Covid-19, a partir de outubro o Estado deverá vivenciar uma queda mais robusta no número de óbitos. 
"A vacinação exige que toda a população supere medos, ansiedades, preconceitos e fake news que têm prejudicado a adesão à segunda dose da vacina", frisou o secretário em entrevista coletiva na segunda-feira passada (16). 

LEIA MAIS 

3ª dose contra Covid: o que dizem cientistas após morte de Tarcísio Meira

Coronavírus: ES chega a 12.160 mortes e 557.925 casos confirmados

Opinião da Gazeta | ES acerta ao se organizar para aplicação da 3ª dose em idosos

ES atinge 81% de adultos vacinados com ao menos uma dose, diz Casagrande

Pandemia sacrifica investimentos em educação nos municípios do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo nesio fernandes SESA Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados