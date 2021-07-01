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Homenagem nerd

Heróis da Marvel vestem roupas do Capitão América para comemorar seus 80 anos

Edições especiais das revistas serão vendidas em julho, nos EUA

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:14
A Marvel Comics pretende comemorar os 80 anos da criação do Capitão América prestando homenagens ao personagem. Os editores vestiram o Homem-Aranha com os trajes do líder dos Vingadores na capa alternativa de "Miles Morales: Spider-Man #28", que tem lançamento previsto para o mês de julho nos EUA.
Além disso, a Marvel também fez a mesma homenagem, vestindo personagens com trajes em vermelho e azul, nas capas das revistas dos heróis Homem de Ferro, Cavaleiro da Lua, Viúva Negra, Mulher-Aranha, Quarteto Fantástico, Valquírias e Gata Negra. As outras revistas comemorativas também serão disponibilizadas a partir de 14 de julho.
Heróis da Marvel vestem trajes do Capitão América em comemoração aos 80 anos do personagem, em destaque o personagem Homem-Aranha
Heróis da Marvel vestem trajes do Capitão América em comemoração aos 80 anos do personagem, em destaque o personagem Homem-Aranha Crédito: Marvel
"A Marvel Comics está comemorando o aniversário de 80 anos do Capitão América com uma coleção de capas alternativas extraordinárias", disse em um comunicado especial. "As homenagens são assinadas por alguns dos melhores talentos da indústria: John Cassaday, Steve McNiven, Iban Coello, Pepe Larraz, Leinil Francis Yu, Mark Brooks, Nick Bradshaw e Terry e Rachel Dodson."
O Capitão América foi criado por Jack Kirby e Joe Simon no ano de 1941. No Universo Cinematográfico da Marvel, o herói foi interpretado por Chris Evans e é atualmente vivido por Anthony Mackie, que recentemente revelou se sentir realizado por ter conquistado o papel.
Em entrevista ao podcast Awards Circuit da Variety, Mackie disse que quando vestiu pela primeira vez as roupas do Capitão América, interpretado anteriormente por Chris Evans, para a série "Falcão e o Soldado Invernal" (Marvel Studios), experimentou 1.000 emoções em um minuto.

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"Trabalhei tanto tempo neste negócio e fiz tantas coisas que senti que não eram apreciadas, ou negligenciadas, ou coisas que não eram consideradas dignas de promoção - e esta é como minha primeira promoção", afirmou o ator.
"A ideia de ser o Capitão América era algo que eu nunca imaginei, porque era tão improvável", diz ele. "Eu queria estar em filmes de quadrinhos para eu poder ser o cara do 'Homem-Aranha' que diz 'É o Homem-Aranha!'. Isso era o mais longe que minha ambição poderia me levar nesse universo."

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