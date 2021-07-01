Heróis da Marvel vestem roupas do Capitão América para comemorar seus 80 anos

A Marvel Comics pretende comemorar os 80 anos da criação do Capitão América prestando homenagens ao personagem. Os editores vestiram o Homem-Aranha com os trajes do líder dos Vingadores na capa alternativa de "Miles Morales: Spider-Man #28", que tem lançamento previsto para o mês de julho nos EUA.

Além disso, a Marvel também fez a mesma homenagem, vestindo personagens com trajes em vermelho e azul, nas capas das revistas dos heróis Homem de Ferro, Cavaleiro da Lua, Viúva Negra, Mulher-Aranha, Quarteto Fantástico, Valquírias e Gata Negra. As outras revistas comemorativas também serão disponibilizadas a partir de 14 de julho.

Heróis da Marvel vestem trajes do Capitão América em comemoração aos 80 anos do personagem, em destaque o personagem Homem-Aranha Crédito: Marvel

"A Marvel Comics está comemorando o aniversário de 80 anos do Capitão América com uma coleção de capas alternativas extraordinárias", disse em um comunicado especial. "As homenagens são assinadas por alguns dos melhores talentos da indústria: John Cassaday, Steve McNiven, Iban Coello, Pepe Larraz, Leinil Francis Yu, Mark Brooks, Nick Bradshaw e Terry e Rachel Dodson."

O Capitão América foi criado por Jack Kirby e Joe Simon no ano de 1941. No Universo Cinematográfico da Marvel, o herói foi interpretado por Chris Evans e é atualmente vivido por Anthony Mackie, que recentemente revelou se sentir realizado por ter conquistado o papel.

Em entrevista ao podcast Awards Circuit da Variety, Mackie disse que quando vestiu pela primeira vez as roupas do Capitão América, interpretado anteriormente por Chris Evans, para a série "Falcão e o Soldado Invernal" (Marvel Studios), experimentou 1.000 emoções em um minuto.

"Trabalhei tanto tempo neste negócio e fiz tantas coisas que senti que não eram apreciadas, ou negligenciadas, ou coisas que não eram consideradas dignas de promoção - e esta é como minha primeira promoção", afirmou o ator.