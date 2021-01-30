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Leonel Ximenes

Empresa no ES implanta banheiros para valorizar identidade de gênero

Objetivo é que todos se sintam confortáveis em utilizar os espaços de acordo com suas preferências

Públicado em 

30 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os banheiros com a mensagem da diversidade para os usuários
Os banheiros com a mensagem da diversidade para os usuários Crédito: Eco101/Divulgação
Pessoas LGBTI+, com deficiência, mulheres e pessoas de todas as raças, sejam bem-vindos! E usem o banheiro que mais lhes convêm! A Eco101, concessionária da BR 101 no Espírito Santo, está desenvolvendo uma série de ações e propostas voltadas à diversidade. Dentre as medidas, uma que vem chamando atenção do público é a implantação de placas de sinalização indicando que os banheiros são todos inclusivos.
Instaladas na sede administrativa, nas Bases de Atendimento ao Usuário (SAUs) e em outras instalações da empresa localizadas ao longo da BR-101, as plaquinhas educativas foram implantadas com o intuito de que todos se sintam confortáveis em utilizar os banheiros, conforme se identificam com sua identidade de gênero.
A medida, segundo a concessionária, foi adotada para afirmar valores como dignidade, empatia e respeito entre as pessoas, incluindo a valorização LGBTI+.
O coordenador de Recursos Humanos da Eco101, Eliezer Santos, explica que é extremamente relevante as empresas encamparem essa luta pelo respeito à diversidade em ações que fazem parte do cotidiano de seus funcionários e da sociedade de forma geral.
“Ao conscientizar as pessoas que ingressam em nossa instituição, promovemos o respeito à diversidade, a generosidade e a empatia. Nossas práticas buscam a valorização da diversidade com ações inclusivas que vão desde a implantação de sinalização, treinamentos, eventos e palestras que promovem sistematicamente a construção de uma nova cultura, que precisa fazer parte da sociedade,” ressaltou Eliezer.

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As sinalizações fazem parte de uma série de ações do Programa de Diversidade e Inclusão: Caminho para Todos. A iniciativa implantada desde 2018 em todas as unidades do Grupo Ecorodovias, ao qual está vinculado a Eco101, promove ações e discussões com base em quatro pilares que servem como eixos temáticos (LGBTI+, Mulheres, Pessoas com Deficiência e Raça).
A empresa ressalta que o Programa Caminho para Todos está sempre atento a qualquer desvio e busca, se necessário, reorientar seus funcionários, além de apoiar e operacionalizar ações e estudos. Para a discussão dos temas foram formados comitês compostos por membros de todos os setores da empresa que promovem palestras, mesas redondas e eventos para debate e vivência dessas temáticas.
O objetivo final é zelar por uma cultura de diversidade e inclusão, promovendo a conscientização dos funcionários da empresa, tornando o ambiente plural e inclusivo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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