Empresa no ES implanta banheiros para valorizar identidade de gênero

Os banheiros com a mensagem da diversidade para os usuários Crédito: Eco101/Divulgação

Pessoas LGBTI+, com deficiência, mulheres e pessoas de todas as raças, sejam bem-vindos! E usem o banheiro que mais lhes convêm! A Eco101, concessionária da BR 101 no Espírito Santo, está desenvolvendo uma série de ações e propostas voltadas à diversidade. Dentre as medidas, uma que vem chamando atenção do público é a implantação de placas de sinalização indicando que os banheiros são todos inclusivos.

Instaladas na sede administrativa, nas Bases de Atendimento ao Usuário (SAUs) e em outras instalações da empresa localizadas ao longo da BR-101, as plaquinhas educativas foram implantadas com o intuito de que todos se sintam confortáveis em utilizar os banheiros, conforme se identificam com sua identidade de gênero.

A medida, segundo a concessionária, foi adotada para afirmar valores como dignidade, empatia e respeito entre as pessoas, incluindo a valorização LGBTI+.

O coordenador de Recursos Humanos da Eco101, Eliezer Santos, explica que é extremamente relevante as empresas encamparem essa luta pelo respeito à diversidade em ações que fazem parte do cotidiano de seus funcionários e da sociedade de forma geral.

“Ao conscientizar as pessoas que ingressam em nossa instituição, promovemos o respeito à diversidade, a generosidade e a empatia. Nossas práticas buscam a valorização da diversidade com ações inclusivas que vão desde a implantação de sinalização, treinamentos, eventos e palestras que promovem sistematicamente a construção de uma nova cultura, que precisa fazer parte da sociedade,” ressaltou Eliezer.

As sinalizações fazem parte de uma série de ações do Programa de Diversidade e Inclusão: Caminho para Todos. A iniciativa implantada desde 2018 em todas as unidades do Grupo Ecorodovias, ao qual está vinculado a Eco101, promove ações e discussões com base em quatro pilares que servem como eixos temáticos (LGBTI+, Mulheres, Pessoas com Deficiência e Raça).

A empresa ressalta que o Programa Caminho para Todos está sempre atento a qualquer desvio e busca, se necessário, reorientar seus funcionários, além de apoiar e operacionalizar ações e estudos. Para a discussão dos temas foram formados comitês compostos por membros de todos os setores da empresa que promovem palestras, mesas redondas e eventos para debate e vivência dessas temáticas.