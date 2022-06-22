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Violência

Procuradora é espancada por colega de trabalho no interior de São Paulo

Prefeitura de Registro suspendeu por 30 dias as atividades do funcionário público

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 09:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2022 às 09:59
A Prefeitura de Registro (a 188 km de São Paulo) suspendeu por 30 dias um procurador do município filmado agredindo uma colega com chutes e socos. Vídeos que circulam em redes sociais mostram a procuradora-geral do município Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, sendo espancada pelo também procurador Demetrius de Oliveira de Macedo, 34, na sede da prefeitura, onde trabalham, na tarde de segunda-feira (20).
A procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, é agredida por colega, o também procurador Demetrius de Oliveira de Macedo, 34, na sede da Prefeitura de Registro (SP).
A procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, é agredida por colega, o também procurador Demetrius de Oliveira de Macedo, 34, na sede da Prefeitura de Registro (SP). Crédito: Reprodução
A agressão à mulher na cidade do interior de São Paulo aconteceu por volta das 16h50, na sala da Procuradoria. A reportagem não conseguiu localizar o procurador nem a defesa dele para comentar o caso.
O vídeo da agressão foi amplamente compartilhado nas redes sociais nesta terça (21). Uma funcionária filmou o momento em que Barros é espancada por Macedo. Quando a procuradora já estava ferida no chão, outras duas mulheres apareceram na sala da prefeitura para ajudá-la. As cenas mostram que elas tentam conter o agressor, enquanto, além da violência física, xinga a colega de "puta" e "vagabunda".
A gravação compartilhada dura 17 segundos. Nesse intervalo, é possível ver que a vítima consegue se levantar, ensanguentada, com as mãos na cabeça e recebe o apoio de uma das funcionárias, mas o homem continua perseguindo-a.
O vídeo abaixo contém imagens agressivas.
Após ser espancada, Barros ficou com ferimentos na face e no corpo. Em depoimento no 1º Distrito Policial de Registro na noite de segunda, a procuradora disse que a atitude de Macedo foi motivada pela reação a um procedimento administrativo aberto contra ele pela procuradora. Ela contou à polícia que solicitou a abertura de um procedimento disciplinar para apurar a conduta do colega, que já vinha apresentando comportamentos inadequados no trabalho.
O documento foi encaminhado à Secretaria de Administração da Prefeitura de Registro em 30 de maio, conforme consta no depoimento. Barros disse também que o colega vinha sendo questionado pelo comportamento ríspido. Uma funcionária, segundo cita a procuradora no depoimento, já havia reclamado e dito ter sentido "medo" de trabalhar no mesmo ambiente que ele.
No documento policial, o registro é de lesão corporal. Nesta terça-feira (21), foi publicado no Diário Oficial do Município de Registro o afastamento do procurador pelo período de 30 dias.
O prefeito Nilton Hirota (PSDB) gravou um vídeo em repúdio ao ocorrido. Ele afirma ser totalmente contra qualquer tipo de violência moral, física e simbólica. Em nota, a prefeitura reafirmou "o compromisso com a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência, principalmente aquelas que vitimizam mulheres".
A prefeitura também disse que os servidores da Procuradoria-Geral Municipal e da Secretaria de Negócios Jurídicos receberão apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico.

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