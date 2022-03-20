Nova carteira de identidade no Brasil: veja o que muda e como tirar no ES

novo documento de identificação único , com validade nacional, para substituir o RG (Registro Geral), já está em vigor no Brasil. O documento, totalmente reformulado, terá único número de identificação que vai ser o do CPF.

Quem solicitar a nova carteira de identidade também terá a possibilidade de identificar, no verso, se deseja doar órgãos após a morte, informar o tipo sanguíneo, além de outras informações que julgar importantes para preservar a sua saúde ou salvar a sua vida.

A novidade entrou em vigor dia 1º de março deste ano, mas o prazo para que os institutos de identificação estejam aptos para emitir o novo documento vai até março de 2023.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o novo modelo é considerado mais seguro devido à possibilidade de validação eletrônica de sua autenticidade por QR Code, inclusive off-line, impedindo fraudes cadastrais e erros, além da praticidade e facilitação de se ter uma só numeração para os dois documentos.

Governo lança carteira nacional de identidade com registro único Crédito: Fabio Rodrigues | Agência Brasil

Outra novidade é que o documento do Registro Geral (RG) também será digital e ainda passará a ser um documento de viagem com código de identificação internacional, o mesmo que é usado em passaportes.

Conforme o Decreto Federal, as carteiras de identidade expedidas conforme os padrões anteriores permanecerão válidas pelo prazo de dez anos, e os órgãos expedidores devem adotar o novo padrão até 6 de março de 2023.

No Espírito Santo , de acordo com a Polícia Civil , por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), as adequações para poder emitir o novo documento já estão sendo feitas.

COMO TIRAR A CARTEIRA DE IDENTIDADE?

No Espírito Santo, a confecção da carteira de identidade (ou RG) é de responsabilidade do Departamento de Identificação (DEI) da Polícia Civil. Para obtê-la, o cidadão deve procurar um dos Postos de Identificação Civil no Estado.



A Polícia Civil informa que o Estado conta, atualmente, com 76 postos de cadastramento para emissão da carteira de identidade. Para solicitar, é necessário que o cidadão leve, pelo menos, a certidão de nascimento ou casamento e uma foto 3x4. Os postos de identificação fazem a liberação de agendamento para carteira de identidade todos os dias úteis. A liberação acontece sempre às 8h.

formas de agendar um atendimento: via site - Existem duas: via site - Agendamento Online - ou via aplicativo (ES na palma da mão).

Na aba categoria do serviço, escolha carteira de identidade.

Na aba serviço, escolha RG - Identidade.

Escolha a unidade que deseja ser atendido, no caso Posto de Identificação Civil da sua cidade, e clique em "próximo".

Escolha o dia e horário disponíveis, insira seu nome e sobrenome, seu telefone e seu e-mail, após é só concluir. Pronto seu agendamento foi realizado. Compareça ao Posto de Identificação com 15 minutos de antecedência do seu horário marcado.

Caso não tenha acesso à internet, entre em contato via telefone: 3382-5042.

O prazo para emissão é informado ao solicitante no momento que ele abre o processo para ser feito o documento. Por conta da pandemia de Covid-19, os serviços sofreram alterações e não é possível atender com a capacidade total. O tempo médio de atendimento para confecção da carteira de identidade foi alterado para promover o distanciamento físico entre os requerentes.

A primeira via é gratuita e, a segunda via sai por R$ 61,98.

Para os casos de 2ª via do documento, terá direito ao benefício da gratuidade, o requerente que atender um dos seguintes requisitos:

Estar desempregado, mediante comprovação;

Receber remuneração inferior a 3 salários mínimos, mediante comprovação;

Apresentar boletim de ocorrência de furto ou roubo do documento;

Necessitar renovar RG provisório.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Uma foto 3x4 recente (fundo claro); Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) emitido no nome do requerente nos últimos 60 dias, ou em nome de parente comprovadamente.

Certidão de nascimento (se solteiro), certidão de casamento (de acordo com o estado civil atual), certificado de naturalização (se estrangeiro) ou certificado de igualdade de direitos (se português); Apresentar originais ou cópia autenticada;

Comprovante de pagamento da taxa de segunda via do RG (para os casos que não se encaixem nos requisitos de isenção);

Outros documentos podem ser anexados, como CPF, tipo sanguíneo, fator RH, certificado de reservista, título de eleitor, carteira de motorista, carteira de trabalho, entre outros, mediante requerimento.

Requerimentos:

Carteira de Identidade com nome social, Download

Carteira de Identidade com nome social, autorização pelo responsável legal, Download

Carteira de Identidade com condição específica de saúde Download

Carteira de Identidade com condição específica de saúde, autorização pelo responsável legal Download

VEJA OS POSTOS DE ATENDIMENTO NO ESTADO

VITÓRIA

Casa do Cidadão

Endereço: Av. Maruípe, nº 2.544 (ao lado do campo do Caxias)

Horário de atendimento: Segundas, quartas e sextas, das 12h às 17h

Agendamento: Agendamento Online

Telefone: (27) 3382- 5552/3382-5553

Assembleia Legislativa

Endereço: Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá

Horário de atendimento: 13h às 18h

Agendamento: Agendamento Ales

Telefone: (27)3182-2252 (27) 3182-2253

VIANA

Centro Integrado de Cidadania

Endereço: Av. Guarapari, s/nº - Caxias do Sul

Telefone: (27) 3396-0494

VILA VELHA

Boulevard Shopping



Endereço: Rodovia do Sol, 500 - Itaparica

Horário: de segunda a sexta, das 8h às 18h

Agendamento: Agendamento Online

Telefone: (27) 3229-8083

SERRA

Pró-Cidadão



Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416 - Bairro Portal de Jacaraípe

Horário: 8h às 12h

Agendamento: Agendamento Online

Telefone: (27) 3328-7020

CARIACICA

Faça Fácil

Endereço: Rod. Leste-Oeste, nº 154 - Bairro Santo André

Horário: de segunda a sexta-feira, de 08h às 16h -

Agendamento: Faça Fácil

Telefone: 3636-0149

*SOMENTE NO FAÇA FÁCIL CARIACICA NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR FOTO

POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO NO INTERIOR

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua Coronel Francisco Braga, nº 05, Centro

Horário: 07:00 às 13:00

Agendamento: Agendamento Online

Telefone: (28) 3155-5082

COLATINA