Confiança no jornalismo promove maturidade democrática

Jornalismo digital Crédito: Kaboompics .com/ Pexels

A confiança do brasileiro na imprensa está acima da média global . O Relatório sobre Notícias Digitais de 2022, do Reuters Institute, revela que, no Brasil, 48% da população confiam nas notícias na grande maioria do tempo, enquanto na média dos países esse percentual é de 42%. No ranking internacional, o país só fica atrás de Finlândia, Portugal e Alemanha. As entrevistas foram feitas em 46 países.

É uma vitória do jornalismo profissional brasileiro, sem dúvidas, ainda que haja muito espaço para avançar. Um reconhecimento do compromisso com a informação, resultado de métodos e princípios éticos que norteiam a prática jornalística e a diferenciam do mero boato. O jornalismo está sempre em busca de confirmações, trabalha com a apuração e a checagem dos fatos, e é essa organização que o distingue no oceano de fake news que circulam livremente na internet. É o remédio para a desinformação.

O mundo passa por uma crise de descrédito pelas instituições, que são pilares democráticos, e o fortalecimento do jornalismo sério (uma expressão paradoxal, pois o que não é sério não é jornalismo) ajuda a sustentar a própria noção de civilidade que parece se desmantelar. Educação midiática continua sendo essencial para a formação de cidadãos mais preparados, com visão crítica das informações que chegam a suas mãos.

O jornalismo não se cala diante dos malfeitos, mesmo nas esferas mais altas do poder. O jornalismo fiscaliza o poder público e grita quando é necessário, ouvindo todos os lados envolvidos e munindo de fatos o consumidor da notícia, então capaz de reivindicar seus direitos. Por outro lado, o jornalismo também se alimenta de boas iniciativas, que melhoram a qualidade de vida da população e dão esperança de dias melhores.

Mas também há reveses: a pesquisa mostra que 54% dos entrevistados no Brasil afirmaram ter se desinteressado por notícias, o que tem sido chamado de fadiga informativa, ampliada durante a pandemia . Se, em um primeiro momento, o jornalismo foi essencial para se separar o joio do trigo das informações sobre a Covid, o prolongamento indeterminado da crise sanitária acabou provocando um desgaste, acentuado pelas más notícias econômicas e políticas.