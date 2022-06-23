Dupla que falsificava CNH's e identidade para criminosos é presa em Vila Velha

A polícia tirou de circulação uma dupla suspeita de participar de uma organização criminosa que confeccionava CNH's e Carteiras de Identidade falsas para criminosos com mandado de prisão e que estão fora do Espírito Santo. As prisões do homem de 27 anos e da mulher, de 25 anos, ocorreram na quinta-feira (9), no bairro Novo México, em Vila Velha.
As investigações foram tocadas pelo Departamento Especializada de Investigações Criminais (Deic), em ação conjunta com a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC).
Durante a ação, foram apreendidos identidades e CNH's de diversos Estados brasileiros. A polícia destacou ainda que o nível da falsificação realizada era de altíssima qualidade e difícil detecção. O material usado na produção dos documentos falsos também foi apreendido.
Na tarde desta quinta-feira (23), a Polícia Civil divulgou mais informações sobre o caso. O delegado Gabriel Monteiro, da Divisão Patrimonial, explicou que os papéis apreendidos na casa dos criminosos vão passar por perícia, tamanha a perfeição do material. As investigações vão avançar para descobrir se o papel utilizado era original ou uma falsificação quase perfeita.
Na casa, foram apreendidos 26 documentos falsificados, entre identidades e carteiras de habilitação. O casal preso usava impressoras de alta performance para imprimir os documentos com dados de pessoas reais e inocentes, acrescentando apenas a foto do traficante que encomendou a falsificação. Assim, os foragidos conseguiam circular livremente, já que estavam com outro nome.
Atualização
23/06/2022 - 6:21
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil passou mais informações sobre como funcionava o esquema criminoso. O texto foi atualizado.