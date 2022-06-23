Vitória e Cariacica terão feiras com cães e gatos em busca de um lar

Quem busca por um companheirinho de quatro patas terá a oportunidade de encontrar em eventos de adoção que acontecem neste fim de semana, em Vitória e em Cariacica , com cerca de 100 cães e gatos à espera de um novo lar.

Uma feira que acontece neste sábado (25), em Vitória, terá 40 animais prontos para receberem um lar, além de muito amor e carinho. Organizado pela Sociedade Protetora de Animais do Espírito Santo (Sopaes), o evento de adoção “O amor tem 4 letras e 4 patas” será realizado no Masterplace Mall, na Reta da Penha, das 9h às 16h.

Segundo a Sopaes, desde o início do ano passado foram adotados 110 animais em eventos na Capital. Somente neste ano, 62 bichinhos ganharam um novo lar.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e também assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais.

Animais de feira de adoção em Vitória

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

Castração de graça na Capital

Para reduzir o número de animais errantes e em situação de abandono na capital, a Prefeitura de Vitória criou o Programa Vitória da Castração Animal, a primeira política pública de fluxo contínuo no Espírito Santo voltada para o controle populacional de cães e gatos e para o bem-estar animal. Já foram realizadas mais de 1000 castrações

O programa realizará mais de 3 mil procedimentos de esterilização de cães e gatos por ano, além do registro dos animais por meio de microchip associado aos seus tutores.

Para ter acesso aos serviços é preciso realizar o cadastro individual de tutor, com criação de login e senha no Portal (https://bemestaranimal.vitoria.es.gov.br/perfil/login) e posterior preenchimento das informações.

PET FAIR ES

Na programação do evento, que acontece neste fim de semana, no Centro de Convenções de Vitória com novidades em produtos e serviços para animais de estimação, haverá eventos de adoção, com cerca de 30 animais, entre cães e gatos, à espera de um novo lar.

No sábado (25), será das 13h às 21h, com bichinhos do Instituto Aumigo de Livros. Já no domingo (26), acontece das 13h às 20h, com cães e gatos do Patinhas da Vila.

A feira terá ainda recreação, competição de tosadores, "aurraiá", ciclo de palestras e desfile de pets e tutores.

FEIRA DE ADOÇÃO EM CARIACICA

Ainda neste sábado, cerca de 30 cães e gatos — adultos e filhotes — também estarão em busca de um lar na Feira de Adoção Pet que acontece no Shopping Moxuara, das 11h às 17h, no piso L2, em parceria com a Prefeitura de Cariacica.