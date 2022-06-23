Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adoção

Vitória e Cariacica terão feiras com cães e gatos em busca de um lar

Cerca de 100 animais estarão disponíveis para receberem um novo lar, além de muito amor e carinho. Veja como fazer para conseguir adotar um bichinho

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2022 às 17:02
Quem busca por um companheirinho de quatro patas terá a oportunidade de encontrar em eventos de adoção que acontecem neste fim de semana, em Vitória e em Cariacica, com cerca de 100 cães e gatos à espera de um novo lar.
Uma feira que acontece neste sábado (25), em Vitória, terá 40 animais prontos para receberem um lar, além de muito amor e carinho. Organizado pela Sociedade Protetora de Animais do Espírito Santo (Sopaes), o evento de adoção “O amor tem 4 letras e 4 patas” será realizado no Masterplace Mall, na Reta da Penha, das 9h às 16h.
Segundo a Sopaes, desde o início do ano passado foram adotados 110 animais em eventos na Capital. Somente neste ano, 62 bichinhos ganharam um novo lar.
Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e também assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais.

Animais de feira de adoção em Vitória

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

Castração de graça na Capital

Para reduzir o número de animais errantes e em situação de abandono na capital, a Prefeitura de Vitória criou o Programa Vitória da Castração Animal, a primeira política pública de fluxo contínuo no Espírito Santo voltada para o controle populacional de cães e gatos e para o bem-estar animal. Já foram realizadas mais de 1000 castrações
O programa realizará mais de 3 mil procedimentos de esterilização de cães e gatos por ano, além do registro dos animais por meio de microchip associado aos seus tutores.
Para ter acesso aos serviços é preciso realizar o cadastro individual de tutor, com criação de login e senha no Portal (https://bemestaranimal.vitoria.es.gov.br/perfil/login) e posterior preenchimento das informações.

PET FAIR ES

Na programação do evento, que acontece neste fim de semana, no Centro de Convenções de Vitória com novidades em produtos e serviços para animais de estimação, haverá eventos de adoção, com cerca de 30 animais, entre cães e gatos, à espera de um novo lar.
No sábado (25), será das 13h às 21h, com bichinhos do Instituto Aumigo de Livros. Já no domingo (26), acontece das 13h às 20h, com cães e gatos do Patinhas da Vila.
A feira terá ainda recreação, competição de tosadores, "aurraiá", ciclo de palestras e desfile de pets e tutores.

FEIRA DE ADOÇÃO EM CARIACICA

Ainda neste sábado, cerca de 30 cães e gatos — adultos e filhotes — também estarão em busca de um lar na Feira de Adoção Pet que acontece no Shopping Moxuara, das 11h às 17h, no piso L2, em parceria com a Prefeitura de Cariacica.
Quem quiser levar um animalzinho para casa, deverá apresentar uma cópia do documento de identidade e do comprovante de residência. Além disso, os candidatos devem passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade pelo bem estar do animal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Cariacica Vitória (ES) Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados