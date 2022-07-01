PEC Kamikaze: propostas de Bolsonaro não podem driblar a lei eleitoral

Independentemente da tensão política que envolve referidas políticas de governo, é vedada a criação de benefício assistencial no período pré-eleitoral, como determina a legislação eleitoral.

Essa proibição, que possui clara inspiração Republicana, insere-se no capítulo da legislação que regulamenta as condutas vedadas aos agentes políticos em campanha eleitoral, com o objetivo de zelar pela igualdade de oportunidades entre candidatos nas eleições.

Entre as demais proibições impostas aos candidatos que também sejam agentes públicos, também se encontram a limitação na utilização das publicidades de governo, a cessão de servidores, a nomeação de funcionários públicos, bem como limitações na realização de eventos de inauguração e utilização da cadeia de rádios e televisão, sempre com a finalidade de “equilibrar” uma disputa que já nasce desigual pela óbvia constatação de que o agente no mandato possui maior visibilidade do que o eventual adversário.

Tendo relação ou não com o risco da adoção da presente medida, foi noticiado que o governo federal editou um decreto nesta segunda-feira (27) permitindo que a Advocacia-Geral da União avalie de maneira conclusiva a legalidade das ações do governo neste ano eleitoral, o que é visto como uma tentativa de “respaldar juridicamente” o governo de eventuais políticas públicas criadas.

Na qualidade de procurador municipal, em tese, (além de significar uma preocupação do governo com a legalidade de suas ações) isso poderia também significar a tentativa de transformar um órgão de Estado (advocacia pública) em um órgão de governo, o que por certo, nesta hipótese, geraria uma rápida resposta das autoridades investigativas em nível federal.