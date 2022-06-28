Bolsonaro: "A gente pode passar amanhã o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais"

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em evento em Brasília Crédito: Alan Santos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira (27) a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, que o piso do Auxílio Brasil pode ser elevado de R$ 400 para R$ 600 "amanhã".

O plano do governo é inserir a elevação do benefício social — a menos de 100 dias das eleições — na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos combustíveis, relatada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). O parlamentar deve apresentar seu texto final nesta terça-feira (28), às 11h.

Para o aumento ser oficializado em ano eleitoral sem ferir a lei, no entanto, é preciso declarar emergência nacional. O Palácio do Planalto também negocia a inserção do status de emergência na PEC dos combustíveis.

Na conversa com apoiadores, o presidente também voltou a criticar o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele chamou o magistrado de "ministro do PT" por ter afirmado que não há clima para discutir aborto na Corte.