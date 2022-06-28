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Proposta

Bolsonaro: "A gente pode passar amanhã o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais"

Plano do governo é incluir o aumento do benefício na PEC dos combustíveis, que deve ser apresentada nesta terça-feira (28) no Congresso

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 11:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jun 2022 às 11:15
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em evento em Brasília
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em evento em Brasília Crédito: Alan Santos
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira (27) a apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, que o piso do Auxílio Brasil pode ser elevado de R$ 400 para R$ 600 "amanhã".
O plano do governo é inserir a elevação do benefício social — a menos de 100 dias das eleições — na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos combustíveis, relatada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). O parlamentar deve apresentar seu texto final nesta terça-feira (28), às 11h.
Para o aumento ser oficializado em ano eleitoral sem ferir a lei, no entanto, é preciso declarar emergência nacional. O Palácio do Planalto também negocia a inserção do status de emergência na PEC dos combustíveis.
Na conversa com apoiadores, o presidente também voltou a criticar o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele chamou o magistrado de "ministro do PT" por ter afirmado que não há clima para discutir aborto na Corte.
Bolsonaro ainda evitou comentar o pedido de um apoiador que pediu solução para "a questão das urnas". "Não vou te responder, está sendo tratado isso aí. Se tivesse inquérito sério de fake news, investigaria o Datafolha", afirmou, em novo ataque, sem apresentar provas, ao sistema eleitoral brasileiro e ao instituto de pesquisas.

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