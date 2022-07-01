Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Vizinhos da criminalidade também merecem viver em paz

Morte de jovem em confronto de suspeitos armados com agentes  da Guarda Municipal em Cobi de Cima, Vila Velha, provocou cenário de caos que aterroriza a rotina de moradores

Públicado em 

01 jul 2022 às 02:00

Colunista

Cobi
Ônibus incendiado em Cobi de Cima, Vila Velha Crédito: Archimedes Patricio
As circunstâncias da morte de Eduardo Pereira Martins, de 18 anos, durante confronto entre suspeitos armados e agentes da Guarda Municipal no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, precisam ser apuradas e esclarecidas.  Esse é um ponto incontestável.
O Secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, explicou a ação da equipe da Guarda Municipal que fazia o patrulhamento no bairro.  O secretário relatou que, em uma abordagem, Eduardo teria apontado uma arma contra a equipe. Por isso, foram feitos disparos contra o rapaz, que ficou caído na escadaria que dá acesso ao bairro. Eduardo, de acordo com a corporação, possuía quatro passagens pela polícia, por tráfico de drogas e roubo. 
Por outro lado, moradores criticaram a condução da ação, enquanto a família nega que ele estivesse armado.  "Meu filho tinha ido cortar o cabelo e, quando ele estava voltando, os policiais da guarda municipal mandaram ele parar. Ele levantou a mão, o celular dele caiu e quando ele foi abaixar, ele tomou um tiro", disse a mãe do rapaz.
A morte foi o estopim para o caos no bairro na noite de quarta-feira (29). Três ônibus foram incendiados, o que provocou a interrupção da circulação de coletivos na região. Também houve registros de protestos da população e tiros disparados nas ruas de Cobi de Cima e Cobilândia, também em Vila Velha. 
Um retrato triste da violência em bairros onde o tráfico de drogas dita as leis e a rotina dos moradores. Bairros em que as forças policiais com frequência precisam se fazer presentes para impor a lei e a ordem. E isso nem sempre ocorre de maneira  equilibrada, casos de truculência policial acontecem, mas também há a violência desmedida de criminosos. No meio de tudo, estão as pessoas que vivem ali, vizinhas dessa brutalidade. Moradores que merecem ter paz para suas tarefas cotidianas, mas não conseguem atingi-la diante dessa guerrilha urbana.
As imagens da confusão na região de Cobi de Cima remetem a outros episódios na Grande Vitória com o mesmo roteiro. Não é a primeira vez que uma morte provoca esse tipo de reação violenta, e é por isso que não pode haver dúvidas sobre o que aconteceu.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Com resposta a Piquet, Hamilton nos propõe um novo patamar de civilidade

Estigma sobre entrega legal para adoção prejudica mulheres e crianças

Indústria da falsificação de documentos facilita a vida do criminoso

Confiança no jornalismo promove maturidade democrática

Com tapas ou palavras, mulheres interrompidas são mulheres violentadas

Tópicos Relacionados

guarda municipal Sistema Transcol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados