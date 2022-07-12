Razão e sensibilidade para a gestão do gasto público brasileiro

Pessoa tirando dinheiro da carteira Crédito: Shutterstock

Sem contestar o fato de que foi um ano fiscal positivo para os municípios, é preciso reforçar que a base de comparação com 2020, um ano fora da curva, teve um peso no resultado. Em 2021, o otimismo voltou com a retomada das atividades econômicas e sociais promovida, sobretudo, com o avanço da vacinação. Mas o ponto do especialista em contas públicas é outro, um olhar para a fragilidade dos bons resultados diante das movimentações que colocam o equilíbrio fiscal em risco. Neste exato momento.

"Por motivações diversas e em todo o país, tomando decisões em cima de eventos extraordinários que não se repetirão. É um falso positivo o que temos hoje. O gestor responsável tem que colocar uma data para isso acabar, caso contrário, teremos problemas graves logo ali na frente", alertou Borges, um dos responsáveis pelo Anuário Finanças dos Municípios Capixabas.

A conjuntura explica: o aumento do valor da energia e dos combustíveis desde o ano passado ajudou a turbinar as receitas. Os cofres públicos também se beneficiaram do imposto inflacionário no mesmo período, com o aumento de preços contribuindo para o aumento da arrecadação. Há, portanto, certa artificialidade. E vale lembrar que a pandemia bloqueou a possibilidade de reajustes para o funcionalismo, que volta a pressionar os governos em todas as esferas.

Entre os eventos extraordinários deste ano, em nível federal, estão também os gastos extras com o Auxílio Brasil a serem destravados com a PEC Kamikaze e seu estado de emergência eleitoreiro a reboque. Uma situação que coloca o país em uma encruzilhada moral: a urgência do combate à pobreza crescente e a necessidade de manter sua saúde financeira.

O descontrole fiscal é o motor do desemprego e da fuga de investimentos, não constrói a confiança. O Brasil, nos últimos 25 anos, conseguiu criar políticas de racionalidade no uso do dinheiro público que foram importantes para dar início à modernização do Estado. Mas os anos 2010 testemunharam o desmantelamento desse arcabouço. A reforma da Previdência, iniciada no governo Temer e aprovada no governo Bolsonaro, foi uma importante reação, mas paramos por aí. O Estado brasileiro segue aguardando uma reforma administrativa robusta.

A racionalidade, com legislação e metas bem estruturadas, é o principal tijolo na construção da consciência de que não se pode gastar mais do que se arrecada e que o gestor público deve ser o principal responsável por promover a disciplina fiscal. Se não cumprir as regras, sofrerá as devidas punições.

Por outro lado, não se pode abrir mão da sensibilidade: a real noção do que é necessidade para a população. O gestor precisa saber equalizar a racionalidade no trato das contas públicas com as urgências da nação. Por isso, os privilégios e desperdícios devem ser tão combatidos, para garantir que o Estado seja eficiente no atendimento das demandas populares. E o povo, neste momento, tem fome ou sofre para garantir comida na mesa.