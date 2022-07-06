Quanto cada cidade deixa de arrecadar com novo ICMS do combustível no ES

Com a entrada em vigor, na última sexta-feira (1º), da nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide nas operações de fornecimento de combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicação, os municípios capixabas contabilizam a perda de R$ 265 milhões em receitas que deixarão de ser repassados pelo governo do Estado até o final de 2022.

Somente o município de Vitória vai perder R$ 38,5 milhões. As perdas estimadas para o município da Serra atingem R$ 37,5 milhões. Já para Cariacica, os repasses serão reduzidos em quase R$ 20 milhões este ano.

Prefeituras de Vitória, Serra e Cariacica são as que mais perderão recursos com redução do ICMS Crédito: Montagem A Gazeta/ PMV, Jansen Lube/PMS e Ricardo Medeiros

A redução da alíquota do ICMS de combustíveis, energia elétrica e telefonia para 17% foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), no último dia 28. Ele também anunciou, na mesma data, a estimativa de perda de receita do Espírito Santo com a redução do ICMS em R$ 1,14 bilhão, sendo R$ 265 milhões para os municípios e R$ 876 milhões no caixa estadual. Para o próximo ano, a estimativa é de R$ 2,28 bilhões em perdas para o Estado.

Confira na tabela abaixo as perdas estimadas para cada um dos 78 municípios capixabas para 2022, com base nos dados da Sefaz informados pelo governador.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) também fez um estudo com estimativas das perdas de todos os municípios do Brasil. No Estado, destaca o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), a perda até o final dos mandatos dos prefeitos e prefeitas deve ser em torno de R$ 1,2 bilhão.

Mais uma vez, os municípios de Vitória, Serra e Cariacica aparecem como os mais prejudicados na soma das perdas. Mesmo considerando que o estudo da CNM para 2022 apresenta números abaixo dos estimados pela Sefaz (R$ 251,1 milhões contra R$ 265 milhões), a previsão de perda de receita para Vitória decorrente da redução do ICMS soma R$ 178 milhões até 2024. Para o município da Serra, são R$ 173 milhões em perdas, e para Cariacica, R$ 91,8 milhões, conforme estudo da CNM.

"O impacto é desastroso. Já passamos por dois anos difíceis de pandemia, de aumento da inflação, de perda do poder aquisitivo, de aumento de pessoas na extrema miséria, e os municípios, onde as coisas realmente acontecem e impactam a vida dos cidadãos, sempre são os mais prejudicados. Enquanto não houver um pacto federativo justo, os municípios continuarão com dificuldades em executar as políticas públicas com qualidade " Victor Coelho (PSB) - Presidente da Amunes e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

O presidente da Amunes informou que a entidade ainda não fez levantamento sobre os prejuízos específicos que cada município terá com essa queda de receita, pois cada um tem a sua realidade. Há aqueles em que a receita é composta por um volume alto de arrecadação própria e outros que dependem quase exclusivamente de transferências de recursos dos governos estadual e federal.

De acordo com dados do Anuário de Finanças dos Municípios Capixabas de 2022, nos municípios de Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, Anchieta e Vila Valério a participação do ICMS na composição da receita dessas cidades superou 35% do total em 2021, sendo que no primeiro esse índice foi acima de 40%.

No entanto, Victor Coelho afirma que "todos os municípios serão afetados e terão que diminuir investimentos, obras e serviços".

COMPENSAÇÃO

Diante do veto do presidente, uma nova tentativa de compensar essas perdas será feita pelas entidades municipalistas, segundo o presidente da Amunes, para que seja incluída pelo Senado uma emenda do senador Lasier Martins (Podemos-RS) que estava prevista no Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022.