Rastilho de ônibus incendiados no ES precisa ser apagado

Incêndio em ônibus do Sistema Transcol, em Nova Carapina, Serra Crédito: Leitor A Gazeta

A prática é uma estratégia que usa o terror para mandar recados às autoridades ou expor insatisfações. É fato que raramente há feridos: passageiros e funcionários são normalmente retirados pelos criminosos antes de atearem fogo nos veículos, mas há sempre o risco de a situação sair de controle. E não deixa de ser uma violência contra o cidadão.

Além, é claro, dos prejuízos: segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), estima-se que somente neste ano eles já chegaram a R$ 4,6 milhões. Uma cifra que em algum momento atinge o bolso do usuário.

As autoridades de segurança pública precisam estar atentas a esses números e agir com estratégia. O uso de inteligência é essencial para se antecipar e atuar preventivamente.

De qualquer forma, a história recente da segurança pública no Espírito Santo mostra que esse é um rastilho que, quando se acende, pode provocar muita inquietação social. Não pode, de forma alguma, cristalizar-se como rotina.

Os números de 2020 a 2022 apontam que 24 ônibus foram incendiados no Estado no período. É um fenômeno que tem altos e baixos, foram seis casos somente durante os dias da crise de segurança pública de 2017. Mais de dez anos antes, em novembro de 2004, a destruição de dez ônibus provocou tamanho caos que a vinda da Força Nacional de Segurança ao Estado foi necessária. Tempos de descontrole que foram superados, mas precisam estar sempre na memória.