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Opinião da Gazeta

Intimidação e violência não podem ser a lei em bairros de Vitória

Quem vive nesses locais não pode gritar, apenas sinalizar com discrição o desespero. As autoridades de segurança pública têm a obrigação de estar de ouvidos e olhos bem abertos

Públicado em 

18 jul 2022 às 15:01

Colunista

Joana D'arc
Pertences de morador que teve casa incendiada por criminosos em bairro de Vitória ficaram do lado de fora do imóvel Crédito: TV Gazeta/Reprodução
O bilhete recebido pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, é um grito silencioso de socorro:  "Eles estão aterrorizando os moradores, falando que estamos denunciando eles para a polícia".  É o que estava escrito no pedaço de papel jogado discretamente durante a passagem da equipe de reportagem, na manhã desta segunda-feira (18), para fazer a cobertura jornalística do incêndio em uma casa no conjunto Barreiros, que fica entre os bairros de Santa Martha e Joana D'arc, em Vitória.
Foi na noite anterior, por volta das 22h, que os moradores da residência foram expulsos por três criminosos, que furtaram objetos e atearam fogo no local. Um terrorismo que, segundo moradores, é decorrência da invasão de uma facção criminosa que tenta se impor com demonstrações de violência.
É mais um capítulo da guerra do tráfico na Grande Vitória, sem grandes mudanças de enredo, mas com cada vez mais intimidação e violência. Bandidos dominam os bairros e fazem a população refém do medo, impondo a lei do silêncio. O poder público ainda se mostra incapaz de impor sua presença para evitar situações como a da noite deste domingo,  na qual o desamparo de quem vive em bairros dominados pelo tráfico ficou mais uma vez evidente.
Quem vive nesses locais não pode gritar, apenas sinalizar com discrição o desespero. As autoridades de segurança pública têm a obrigação de estar de ouvidos e olhos bem abertos.

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