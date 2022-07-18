Intimidação e violência não podem ser a lei em bairros de Vitória

Pertences de morador que teve casa incendiada por criminosos em bairro de Vitória ficaram do lado de fora do imóvel

Foi na noite anterior, por volta das 22h, que os moradores da residência foram expulsos por três criminosos, que furtaram objetos e atearam fogo no local. Um terrorismo que, segundo moradores, é decorrência da invasão de uma facção criminosa que tenta se impor com demonstrações de violência.