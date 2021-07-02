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Leonel Ximenes

Depois de três anos, Eco101 entrega trecho duplicado da BR

Obra começou em 2018, custou R$ 150 milhões e gerou cerca de 400 postos de trabalho, diretos e indiretos

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

02 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Nova ponte sobre o Rio Jucu, uma das obras executadas pela Eco101
Nova ponte sobre o Rio Jucu, uma das obras executadas pela Eco101 Crédito: Eco101/Divulgação
Finalmente, depois de sucessivos adiamentos, a Eco101 vai liberar para o tráfego, até o próximo dia 15, os últimos 4,3 quilômetros de duplicação da BR 101, entre Viana e Guarapari, totalizando 30 quilômetros de pista duplicada. As obras, que começaram em maio de 2018, custaram cerca de R$ 150 milhões e geraram, em média, 400 postos de trabalho, diretos e indiretos.
Nos novos trechos, que ficam entre os km 308 e 311, e entre o km 312,7 e o km 314, respectivamente, localizados entre os municípios de Viana e Vila Velha, já foram finalizadas as pistas e o pavimento e agora estão sendo feitos os últimos ajustes, implantação de elementos de segurança e encaixes com a pista existente, serviços que serão finalizados pela concessionária nas próximas duas semanas.
De acordo com o diretor-superintendente da Eco101, Júlio Amorim, todo o trecho conta agora com pista duplicada, sendo duas faixas de tráfego e acostamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto. Durante os serviços, foram realizadas adequações da geometria da via para garantir mais segurança viária aos usuários.
“A duplicação neste trecho contou com um grande desafio que foi a questão da heterogeneidade geológica da região. Nestes últimos quilômetros, quatro trechos precisaram receber soluções específicas, que foram realizadas em ritmo controlado para que se efetivasse a estabilização do solo”, explicou o diretor.

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Agora, a Eco101 está duplicando os 22 quilômetros entre Guarapari e Anchieta, onde serão construídos dois viadutos e quatro pontes, além da recuperação e alargamento de mais quatro pontes existentes. Todo esse trecho deverá ser entregue até dezembro de 2022, contando com liberações de pequenos trechos previstas até o final deste ano.
Até o momento, também foram duplicados, além de Viana a Guarapari (30 quilômetros), trechos nos municípios de Anchieta (2,5 quilômetros), Ibiraçu (4,5 quilômetros), João Neiva (2,7 quilômetros), e o Contorno de Iconha (7,8 quilômetros).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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