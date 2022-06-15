A aula prática aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de junho e envolveu os alunos da disciplina de Ecologia de Estradas, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Biologia Animal) da Ufes, coordenada pelo professor doutor Aureo Banhos.

Your browser does not support the audio element. BR 101: Pesquisadores percorrem trecho de rodovia em um dia e encontram 96 animais mortos

“Foi uma oportunidade para os alunos acompanharem de perto os impactos ambientais visíveis e perceptíveis de uma rodovia de alto fluxo de veículos de carga e pessoas sobre um cenário de rica biodiversidade, uma floresta ocupada por animais ameaçados de extinção como harpias, bugios, antas, tatus-canastra, onças-pintadas, entre outros”, explicou o professor.

Pesquisadores da Ufes contabilizaram morte de animais por atropelamento em um único dia Crédito: PPGBAN/Ufes

Entre os animais encontrados mortos na rodovia, a maior parte era de pequeno porte: pequenos mamíferos, como macacos saguis, além de répteis, aves e anfíbios.

“São pequenos animais, mas de grande importância para a biodiversidade local. A região, por exemplo, conta com uma grande diversidade de morcegos, com cerca de 70 espécies identificadas. E é o local onde mais se mata morcegos por atropelamento. Em outros países os morcegos são altamente valorizados, por exemplo, por sua capacidade de controle de pragas, uma contribuição que já dão para a região no entorno da floresta”, observa Banhos.

O professor relata que este trecho da rodovia vem sendo monitorado por sua equipe desde 2010, o que permitiu a constatação de que não só os pequenos animais, mas também os de maior porte estão sendo mortos. A lista inclui anta, onça-parda, onça-pintada, preguiça, macaco guigós e até um bugio (macaco barbado), uma das espécies que está ameaçada de extinção.

“Em 2015, sete antas foram atropeladas. No último mês de maio, um bugio - também conhecido como guariba ou macaco barbado - foi morto nestas condições. Foi o primeiro registro de atropelamento deste tipo de primata na região”, assinala o professor.

Felino atropelado na BR 101 Crédito: Leonardo Merçon/Últimos Refúgios

COMO OCORREM AS MORTE

Os atropelamentos acontecem quando os animais tentam se deslocar de um lado para outro da Rebio de Sooretama, que é cortada pela BR 101. “Há grande diversidade de aves e outros animais que atravessam a rodovia de um fragmento para outro, voando pelo espaço aéreo e sob risco constante de atropelamento”, explica Banhos.

Muitos destes animais tentam utilizar as estruturas de drenagem que estão sob a rodovia, mas acabam desistindo ou encontrando dificuldades por elas estarem impedidas por galhos e outros materiais. “Os alunos puderam verificar o uso das estruturas de drenagem sob a rodovia como passagem por mamíferos terrícolas e como dormitório pelos morcegos. Muitas delas estão obstruídas. Uma anta morreu ao lado de uma delas, provavelmente por não ter conseguido utilizar a galeria”, relata o professor.

O problema mais grave é a velocidade desenvolvida pelos veículos neste trecho da rodovia. Os alunos chegaram a registrar um veículo passando a a 127 km/hora pelo local onde animais tinham sido atropelados. “É uma situação extremamente grave. Sem contar os vários acidentes que acontecem neste trecho”, acrescenta.

Animais são vítimas de carros de passeio e caminhões de carga Crédito: PPGBAN/Ufes

Há ainda os problemas com o barulho intenso. “Há também a dispersão dos altos níveis de ruído emitidos pelo tráfego de veículos no interior da floresta, afetando a comunicação e a saúde dos animais", pontua.

SOLUÇÕES VÃO DE RADAR A CONTORNO

Na avaliação do professor, a melhor solução para evitar os impactos não só à fauna, mas também à flora da Rebio de Sooretama seria mudar o traçado da BR 101, evitando que ela atravesse a floresta. Atualmente a rodovia percorre 25 quilômetros da reserva e de sua zona de amortecimento.

“A melhor alternativa seria a construção de um contorno pelo lado oeste, aproveitando, inclusive, outras vias que já existem na região”, pondera o professor.

Animais atropelados na BR 101, em Sooretama

Outra alternativa é a implantação de radares no local com velocidades menores do que os atuais. O professor relata que em 2011 foram implantados redutores com velocidade máxima de 60km/h, o que ajudou a reduzir o número de atropelamentos. Mas em 2017 os equipamentos foram retirados. Em novembro daquele ano a equipe de pesquisadores constatou mais de 90 atropelamentos em um trecho de 5 quilômetros.

“A concessionária reinstalou novos equipamentos no local, mas com velocidade mais alta, 80km/h, quando a velocidade máxima da via naquele trecho é de 60km/h, conforme consta no Plano de Manejo da Rebio. Até os tachões quem evitavam as ultrapassagens foram retirados. Um total desrespeito com a floresta e que aumentou não só o número de atropelamentos de animais, mas também de acidente de trânsito, muitos com vítimas humanas", ressalta.

Outras soluções, aponta Aureo Banhos, são de custo menor e envolvem sinalização vertical para orientar os que trafegam pela região sobre a fragilidade da floresta, além da desobstrução das redes de drenagem utilizadas por animais terrícolas, como antas, tamanduás e felinos, e ainda a criação de passagens aéreas para os animais arborícolas, como os bugios. “Já encontramos alguns deles em tentativas sem sucesso de atravessar de uma lado para outro da floresta”, relata o professor.

Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama foi o local de pesquisa de alunos da Ufes Crédito: PPGBAN/Ufes

LEGADO AMEAÇADO

Banhos relata que reserva foi criada pelo poder público na década de 1940, no norte do Espírito Santo, e legada às gerações futuras como Terra dos Animais da Floresta (Sooretama).

Por volta das décadas de 1960 e 1970, um trecho da rodovia BR 101 foi construído no interior da reserva. “À revelia da legislação ambiental da época, fragmentando a unidade e a paisagem do entorno e promovendo a mortandade contínua de animais silvestres. O trecho agora é administrado por uma concessionária e as condições da rodovia sobre esta área protegida pioraram, gerando mais mortes dos animais”, assinala.

Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama é cortada pela BR 101 Crédito: Leonardo Merçon/Últimos Refúgios

ANTT: IBAMA PODE EXIGIR MECANISMOS DE PROTEÇÃO À FAUNA

Por nota, a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT), que regula e fiscaliza o contrato de concessão da BR 101, informa que a Eco101 possui em sua Licença de Operação, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a obrigação da implantação de programas de mitigação do atropelamento da fauna.

Acrescenta que, semestralmente, a concessionária encaminha ao Ibama relatórios de acompanhamento com as atividades realizadas ao longo do período, incluindo a relação de animais atropelados ao longo da rodovia

“Esses relatórios são usados pelo Ibama para definir estratégias de redução do atropelamento da fauna ao longo da rodovia. O Ibama, como órgão ambiental licenciador, pode exigir, de acordo com o resultado do monitoramento da fauna, a inclusão de mecanismos de diminuição do atropelamento da fauna nativa, como por exemplo a instalação de passagens de fauna, redutores de velocidade, placas ilustrativas, dentre outros”, diz o texto da nota.

Em paralelo, o Ibama solicitou um estudo de alternativas de traçado na Região da Rebio Sooretama e no município de Linhares, uma vez que o ICMBio entendeu que os impactos ambientais que seriam gerados pela obra de duplicação da via não podem influenciar a Rebio, nos termos da Lei nº 9985/2000. “O estudo de alternativas foi apresentado pela Concessionária em 2/5/2022 ao Ibama. A Concessionária aguarda manifestação do Ibama quanto ao estudo apresentado”, diz a nota.

Morcego atropelado na Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama Crédito: PPGBAN/Ufes

ECO101: TRECHO DA RODOVIA É MONITORADO

Também por nota, a concessionária responsável pela BR 101, a Eco101 informa que animais silvestres em situação de vulnerabilidade, feridos ou debilitados são resgatados na rodovia e recebem atendimento veterinário para voltarem recuperados e em segurança aos seus habitats. “Essa medida é parte da execução do Programa Ambiental de Proteção à Fauna realizado, que também inclui monitoramento periódico ao longo da rodovia, tanto de carro como a pé.”



Informa ainda que o trecho possui faunodutos, e a manutenção e limpeza dos túneis é realizada periodicamente pelas equipes de conservação da concessionária e conforme a necessidade levantada através das atividades de monitoramento ou, advindas de outros canais de relacionamento.