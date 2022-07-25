Novo edital de concessão exclui a BR 262 no ES e deixa só BR 381 em MG

BR 262 no Espírito Santo tem exclusão confirmada de processo de concessão Crédito: Fernando Madeira

A nova proposta agora conta com um pedágio quase 25% maior que o projeto antecessor, numa tentativa de emplacar a licitação e destravar as obras de duplicação no Estado mineiro.

A concessão previa tarifa de R$ 12,47 por casa 100 quilômetros em pista simples e de R$ 17,46 em via dupla. Agora, aumentou para R$ 18,45 (trecho simples) e para R$ 25,83 (pista dupla).

No caso da BR 262 , o dinheiro que pode ser usado na duplicação é aquele que cabe aos Estados envolvidos e à União. É uma compensação pelas perdas econômicas e ambientais provocadas pelo rompimento da barragem de Mariana. Ela não impacta as indenizações que serão dadas às famílias afetadas.

ENTENDA O IMBRÓGLIO DA BR 262

O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em visita a Colatina em junho, afirmou que o governo federal decidiu fazer a duplicação da BR 262 por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), após tentativas sem sucesso de promover a concessão da rodovia à iniciativa privada.

“Já estamos alinhados com Zema e Casagrande para fazer a duplicação junto com o Dnit, que vai publicar ainda neste semestre os projetos da BR 262. Os recursos que virão do acordo de Mariana poderão irrigar esses contratos e avançar na duplicação”, apontou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em visita a Colatina na última sexta-feira (11).

Ao longo dos anos, foram ao menos duas tentativas que fracassaram. Em ambas as ocasiões, ninguém apareceu para arrematar a rodovia. Em 2013, no governo Dilma Rousseff, o leilão chegou a acontecer, mas sem propostas. Mais recentemente, em fevereiro deste ano, a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) decidiu suspender o certame antes mesmo de ele acontecer. O órgão identificou que não havia interesse das empresas no projeto.