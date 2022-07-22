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Dia difícil

BR 101 no ES: em menos de 24h, 4 acidentes deixam 1 morto e 8 feridos

Casos aconteceram entre a noite dessa quinta-feira (21) e a tarde desta sexta (22) nos municípios de Linhares, Fundão, Serra e Ibiraçu; veja fotos e vídeos
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

22 jul 2022 às 19:10

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 19:10

Em menos de 24 horas, pelo menos quatro acidentes com vítimas foram registrados em trechos da BR 101, entre a noite de quinta-feira (21) e a tarde desta sexta-feira (22). As colisões aconteceram nos municípios de Linhares, Fundão, Serra e Ibiraçu. Ao todo, uma mulher morreu e oito pessoas ficaram feridas. Veja abaixo os detalhes de cada colisão.

LINHARES: SEMÁFORO ARRANCADO

primeiro acidente foi registrado na altura do quilômetro 149 da rodovia, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, às 20h44 dessa quinta-feira (21). Duas pessoas ficaram feridas e até um semáforo foi arrancado.
De acordo com a PRF, a batida envolveu um carro e um caminhão, que estavam em sentidos diferentes. O veículo menor seguia do Centro para o bairro Shell, pela Avenida Rufino de Carvalho, que cruza a BR 101. Já o caminhão trafegava em direção a São Mateus. Há indícios de que um dos motoristas teria avançado o semáforo.
Duas pessoas foram encaminhadas a um hospital e não houve interdição na via. As vítimas, que tiveram ferimentos leves, estavam no carro. Além do semáforo avariado, o carro foi parar sobre o canteiro que divide as pistas. O caminhão teve a frente danificada, e o motorista não se feriu.

FUNDÃO: UMA MULHER MORREU

acidente mais grave, que resultou em morte, aconteceu no quilômetro 232 em Fundão, às 6h30 desta sexta-feira (22). Um homem foi socorrido em estado grave e uma mulher não resistiu aos ferimentos. As vítimas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seriam andarilhas.
De acordo o motorista Eliton Teixeira, o casal teria se jogado na frente do veículo. "Eles se jogaram na frente do caminhão. Eu tentei frear e eu tentei tirar o caminhão para a contramão para evitar a colisão com o casal, mas não foi possível", afirmou.
Mulher morreu depois de ser atropelada por caminhão na BR 101, em Fundão
Mulher morreu depois de ser atropelada por caminhão na BR 101, em Fundão Crédito: Daniela Carla
A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada e ainda será investigada pela PRF. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Ele teve a perna dilacerada, mas estava consciente durante o socorro e disse que a mulher estaria grávida.
Segundo a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caminhão havia saído de uma fábrica de alimentos em Vitória e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais.

SERRA: MOTORISTA SOCORRIDO

Já na Serra, na altura do bairro Divinópolis, no quilômetro 254 da BR 101, outro acidente: o motorista de um caminhão-baú ficou ferido após colidir com uma carreta, às 14h31 desta sexta-feira (22). Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, e o estado de saúde dele não foi informado.
Leitores de A Gazeta enviaram imagens que mostram a gravidade do acidente. O impacto foi tão grande que a parte dianteira do caminhão-baú ficou completamente destruída. Uma porta do veículo chegou a ficar agarrada na caçamba da carreta.

IBIRAÇU: QUATRO FERIDOS

Em Ibiraçu, no Norte do Estado, o acidente aconteceu por volta das 15h desta sexta-feira (22), no quilômetro 210 da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos.
Informações iniciais da PRF davam conta de que três pessoas foram encaminhadas para um hospital em Aracruz: uma em estado grave, uma em estado médio e outra com ferimentos mais leves. Até o momento, não há detalhes sobre a quarta vítima e a dinâmica do acidente não foi esclarecida.
BR 101 no ES - em menos de 24h, 4 acidentes deixam 1 morto e 8 feridos

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