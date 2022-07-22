BR 101 no ES: em menos de 24h, 4 acidentes deixam 1 morto e 8 feridos

Veja abaixo os detalhes de cada colisão.

Em menos de 24 horas, pelo menos quatro acidentes com vítimas foram registrados em trechos da BR 101 , entre a noite de quinta-feira (21) e a tarde desta sexta-feira (22). As colisões aconteceram nos municípios de Linhares, Fundão, Serra e Ibiraçu. Ao todo, uma mulher morreu e oito pessoas ficaram feridas.

LINHARES: SEMÁFORO ARRANCADO

De acordo com a PRF, a batida envolveu um carro e um caminhão, que estavam em sentidos diferentes. O veículo menor seguia do Centro para o bairro Shell, pela Avenida Rufino de Carvalho, que cruza a BR 101. Já o caminhão trafegava em direção a São Mateus . Há indícios de que um dos motoristas teria avançado o semáforo.

Duas pessoas foram encaminhadas a um hospital e não houve interdição na via. As vítimas, que tiveram ferimentos leves, estavam no carro. Além do semáforo avariado, o carro foi parar sobre o canteiro que divide as pistas. O caminhão teve a frente danificada, e o motorista não se feriu.

FUNDÃO: UMA MULHER MORREU

De acordo o motorista Eliton Teixeira, o casal teria se jogado na frente do veículo. "Eles se jogaram na frente do caminhão. Eu tentei frear e eu tentei tirar o caminhão para a contramão para evitar a colisão com o casal, mas não foi possível", afirmou.

Mulher morreu depois de ser atropelada por caminhão na BR 101, em Fundão Crédito: Daniela Carla

A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada e ainda será investigada pela PRF. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Ele teve a perna dilacerada, mas estava consciente durante o socorro e disse que a mulher estaria grávida.

TV Gazeta, o caminhão havia saído de uma fábrica de alimentos em Segundo a repórter Daniela Carla, da, o caminhão havia saído de uma fábrica de alimentos em Vitória e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais

SERRA: MOTORISTA SOCORRIDO

Já na Serra, na altura do bairro Divinópolis, no quilômetro 254 da BR 101, outro acidente: o motorista de um caminhão-baú ficou ferido após colidir com uma carreta , às 14h31 desta sexta-feira (22). Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, e o estado de saúde dele não foi informado.

A Gazeta enviaram Leitores deenviaram imagens que mostram a gravidade do acidente . O impacto foi tão grande que a parte dianteira do caminhão-baú ficou completamente destruída. Uma porta do veículo chegou a ficar agarrada na caçamba da carreta.

IBIRAÇU: QUATRO FERIDOS

Informações iniciais da PRF davam conta de que três pessoas foram encaminhadas para um hospital em Aracruz: uma em estado grave, uma em estado médio e outra com ferimentos mais leves. Até o momento, não há detalhes sobre a quarta vítima e a dinâmica do acidente não foi esclarecida.