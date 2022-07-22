BR 101 no ES: em menos de 24h, 4 acidentes deixam 1 morto e 8 feridos

Em menos de 24 horas, pelo menos quatro acidentes com vítimas foram registrados em trechos da BR 101, entre a noite de quinta-feira (21) e a tarde desta sexta-feira (22). As colisões aconteceram nos municípios de Linhares, Fundão, Serra e Ibiraçu. Ao todo, uma mulher morreu e oito pessoas ficaram feridas. Veja abaixo os detalhes de cada colisão.
LINHARES: SEMÁFORO ARRANCADO
O primeiro acidente foi registrado na altura do quilômetro 149 da rodovia, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, às 20h44 dessa quinta-feira (21). Duas pessoas ficaram feridas e até um semáforo foi arrancado.
De acordo com a PRF, a batida envolveu um carro e um caminhão, que estavam em sentidos diferentes. O veículo menor seguia do Centro para o bairro Shell, pela Avenida Rufino de Carvalho, que cruza a BR 101. Já o caminhão trafegava em direção a São Mateus. Há indícios de que um dos motoristas teria avançado o semáforo.
Duas pessoas foram encaminhadas a um hospital e não houve interdição na via. As vítimas, que tiveram ferimentos leves, estavam no carro. Além do semáforo avariado, o carro foi parar sobre o canteiro que divide as pistas. O caminhão teve a frente danificada, e o motorista não se feriu.
FUNDÃO: UMA MULHER MORREU
O acidente mais grave, que resultou em morte, aconteceu no quilômetro 232 em Fundão, às 6h30 desta sexta-feira (22). Um homem foi socorrido em estado grave e uma mulher não resistiu aos ferimentos. As vítimas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seriam andarilhas.
De acordo o motorista Eliton Teixeira, o casal teria se jogado na frente do veículo. "Eles se jogaram na frente do caminhão. Eu tentei frear e eu tentei tirar o caminhão para a contramão para evitar a colisão com o casal, mas não foi possível", afirmou.
A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada e ainda será investigada pela PRF. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Ele teve a perna dilacerada, mas estava consciente durante o socorro e disse que a mulher estaria grávida.
Segundo a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caminhão havia saído de uma fábrica de alimentos em Vitória e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais.
SERRA: MOTORISTA SOCORRIDO
Já na Serra, na altura do bairro Divinópolis, no quilômetro 254 da BR 101, outro acidente: o motorista de um caminhão-baú ficou ferido após colidir com uma carreta, às 14h31 desta sexta-feira (22). Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, e o estado de saúde dele não foi informado.
Leitores de A Gazeta enviaram imagens que mostram a gravidade do acidente. O impacto foi tão grande que a parte dianteira do caminhão-baú ficou completamente destruída. Uma porta do veículo chegou a ficar agarrada na caçamba da carreta.
IBIRAÇU: QUATRO FERIDOS
Em Ibiraçu, no Norte do Estado, o acidente aconteceu por volta das 15h desta sexta-feira (22), no quilômetro 210 da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos.
Informações iniciais da PRF davam conta de que três pessoas foram encaminhadas para um hospital em Aracruz: uma em estado grave, uma em estado médio e outra com ferimentos mais leves. Até o momento, não há detalhes sobre a quarta vítima e a dinâmica do acidente não foi esclarecida.
BR 101 no ES - em menos de 24h, 4 acidentes deixam 1 morto e 8 feridos