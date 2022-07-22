Mulher morre atropelada em acidente na BR 101 em Fundão

Segundo a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caminhão havia saído de uma fábrica de alimentos em Vitória e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais. De acordo o motorista, Eliton Teixeira, o casal teria se jogado na frente do veículo. "Eles se jogaram na frente do caminhão. Eu tentei frear, a pista no sentido contrário estava limpa e eu tentei tirar o caminhão para a contramão para evitar a colisão com o casal, mas não foi possível", afirmou. A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada e ainda será investigada pela PRF.