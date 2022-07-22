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Mulher morre atropelada em acidente na BR 101 em Fundão

Um homem também ficou ferido e foi socorrido em estado grave; veículo havia saído de Vitória e seguia para Minas Gerais
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 jul 2022 às 08:59

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 08:59

Uma mulher morreu e um homem foi socorrido em estado grave após serem atropelados por um caminhão no quilômetro 232 da BR 101, em Fundão, por volta das 6h30 desta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas seriam andarilhos.
Mulher morreu depois de ser atropelada por caminhão na BR 101, em Fundão
Caminhão envolvido no acidente com morte em Fundão Crédito: Daniela Carla
Segundo a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caminhão havia saído de uma fábrica de alimentos em Vitória e seguia para Governador Valadares, em Minas Gerais. De acordo o motorista, Eliton Teixeira, o casal teria se jogado na frente do veículo. "Eles se jogaram na frente do caminhão. Eu tentei frear, a pista no sentido contrário estava limpa e eu tentei tirar o caminhão para a contramão para evitar a colisão com o casal, mas não foi possível", afirmou. A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada e ainda será investigada pela PRF.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, não houve interdição no trecho. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Ele teve a perna dilacerada, mas estava consciente durante o socorro, inclusive disse que a  a mulher estaria grávida.
Para atender a ocorrência, a Eco101 enviou ambulância, guincho e viatura de inspeção. A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas.
Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe foi ao local para recolher o corpo da mulher, que foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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