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Em Aracruz

Carro da prefeitura de Sooretama capota em acidente na BR 101

Motorista estava sozinho no veículo, quando perdeu o controle da direção nesta terça-feira (19); imagens mostram automóvel caído às margens da rodovia
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 jul 2022 às 20:06

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 20:06

Carro da prefeitura de Sooretama capota em acidente na BR 101 em Aracruz
Após capotar, carro para às margens da BR 101, em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro da Prefeitura de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, capotou em um acidente no início da tarde desta terça-feira (19), no km 186 da BR 101, na localidade de Guaraná, em Aracruz. Segundo o município responsável pelo veículo, o motorista perdeu o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e acabou capotando. Ninguém ficou ferido.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o carro caído em um barranco, às margens da rodovia, em uma área de vegetação. Nas fotos também é possível ver parte do para-choque solto e a traseira bastante danificada.
Carro da prefeitura de Sooretama capota em acidente na BR 101 em Aracruz
Carro da prefeitura de Sooretama capotou em acidente na BR 101, em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
A Prefeitura de Sooretama ainda informou que o motorista estava voltando de Vitória, onde deixou coletas de exames ginecológicos e, que, no momento do acidente, ele estava sozinho no veículo.
De acordo com a concessionária Eco101, que administra a rodovia, foram acionados recursos como ambulância, guincho e viatura de inspeção para atender a ocorrência. Não houve interdição na via.
Traseira do veículo ficou bastante danificado no acidente desta terça-feira (19) Crédito: Leitor | A Gazeta
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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