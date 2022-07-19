Carro da prefeitura de Sooretama capota em acidente na BR 101

Um carro da Prefeitura de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, capotou em um acidente no início da tarde desta terça-feira (19), no km 186 da BR 101, na localidade de Guaraná, em Aracruz. Segundo o município responsável pelo veículo, o motorista perdeu o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e acabou capotando. Ninguém ficou ferido.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o carro caído em um barranco, às margens da rodovia, em uma área de vegetação. Nas fotos também é possível ver parte do para-choque solto e a traseira bastante danificada.
A Prefeitura de Sooretama ainda informou que o motorista estava voltando de Vitória, onde deixou coletas de exames ginecológicos e, que, no momento do acidente, ele estava sozinho no veículo.
De acordo com a concessionária Eco101, que administra a rodovia, foram acionados recursos como ambulância, guincho e viatura de inspeção para atender a ocorrência. Não houve interdição na via.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.