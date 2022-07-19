Carro da prefeitura de Sooretama capota em acidente na BR 101

Após capotar, carro para às margens da BR 101, em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro da Prefeitura de Sooretama , no Norte do Espírito Santo , capotou em um acidente no início da tarde desta terça-feira (19), no km 186 da BR 101 , na localidade de Guaraná, em Aracruz . Segundo o município responsável pelo veículo, o motorista perdeu o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e acabou capotando. Ninguém ficou ferido.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o carro caído em um barranco, às margens da rodovia, em uma área de vegetação. Nas fotos também é possível ver parte do para-choque solto e a traseira bastante danificada.

Carro da prefeitura de Sooretama capotou em acidente na BR 101, em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

A Prefeitura de Sooretama ainda informou que o motorista estava voltando de Vitória, onde deixou coletas de exames ginecológicos e, que, no momento do acidente, ele estava sozinho no veículo.

De acordo com a concessionária Eco101, que administra a rodovia, foram acionados recursos como ambulância, guincho e viatura de inspeção para atender a ocorrência. Não houve interdição na via.

Traseira do veículo ficou bastante danificado no acidente desta terça-feira (19) Crédito: Leitor | A Gazeta