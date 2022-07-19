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Noroeste do ES

Carreta que transportava granito pega fogo na BR 259 em Colatina

Motorista contou que ouviu um barulho antes do incêndio. Ele saiu ileso da situação. Ainda não se sabe o que causou as chamas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 jul 2022 às 08:53

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 08:53

Uma carreta pegou fogo na noite de segunda-feira (18) na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O motorista relatou para o Corpo de Bombeiros que ouviu um barulho de estouro no motor e depois começou a sair fumaça. Ele conseguiu retirar o veículo da pista e se afastou das chamas.
Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio. O trabalho para o combate durou mais de uma hora e a pista precisou ficar interditada durante este período, em um trecho no bairro Santa Helena.
A carreta transportava um bloco de granito e ficou com a cabine e parte da carroceria danificada. O motorista, que não foi identificado, não se feriu.

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