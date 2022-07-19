Carreta que transportava granito pega fogo na BR 259 em Colatina

Uma carreta pegou fogo na noite de segunda-feira (18) na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O motorista relatou para o Corpo de Bombeiros que ouviu um barulho de estouro no motor e depois começou a sair fumaça. Ele conseguiu retirar o veículo da pista e se afastou das chamas.
Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio. O trabalho para o combate durou mais de uma hora e a pista precisou ficar interditada durante este período, em um trecho no bairro Santa Helena.
A carreta transportava um bloco de granito e ficou com a cabine e parte da carroceria danificada. O motorista, que não foi identificado, não se feriu.