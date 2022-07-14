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Protesto na ES 080

Carro cai em buraco e motorista o abandona no meio de rodovia em Colatina

Trânsito ficou interrompido por cerca de 40 minutos na manhã desta quinta (14) por causa de Jeep Compass parado. Após a "revolta", o condutor retirou o veículo, mas foi  notificado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jul 2022 às 12:33

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 12:33

Carro ficou parado dentro de buraco por cerca de 40 minutos
Carro ficou parado dentro de buraco por cerca de 40 minutos Crédito: Leitor de A Gazeta
Buraco, lama e até bueiro destampado. Estes são cenas possíveis de observar em um trecho da Rodovia do Café, na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens foram feitas na manhã desta quinta-feira (14) por leitores de A Gazeta. Um motorista deixou o carro parado em um buraco na via como forma de protesto, e gerou uma fila de veículos por cerca de 40 minutos.
A guarda de trânsito foi até o local para resolver o problema. Pessoas relataram que o utilitário tinha um pneu furado, mas os agentes informaram que não havia nenhum dano no veículo. O próprio motorista retirou o SUV depois e liberou a passagem. Ele foi notificado por interromper o trânsito.
Sem alternativa, uma mulher cansou de esperar pelo ônibus e teve que ir a pé para conseguir chegar ao trabalho.

OBRAS

Desde março deste ano, obras de drenagem no córrego São Silvano, no bairro Carlos Germano Nauman causam transtornos para moradores, motoristas e comerciantes. O trânsito fica em sistema de "pare e siga" e a via fica limitada em uma pista. A expectativa é que intervenções acabem com alagamentos na região. A estimativa de conclusão é para em janeiro do ano que vem.
A alternativa para quem não quer esperar é seguir pela BR 259 e acessar o contorno da ES 080 e, de lá, voltar para a cidade, passando pelo bairro 15 de Outubro. A viagem, no entanto, aumenta o deslocamento em pelo menos 10 quilômetros.
A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informou, por nota, que o veículo em questão não teve seu pneu furado. Disse ainda que o local da obra é sinalizado para evitar acidentes.
Neste trecho do evento citado houve um problema na rede de água, segundo a pasta, mas foi acionada a concessionária local para o acerto da rede com auxílio dos agentes de trânsito da Prefeitura de Colatina.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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