Carro cai em buraco e motorista o abandona no meio de rodovia em Colatina

Carro ficou parado dentro de buraco por cerca de 40 minutos Crédito: Leitor de A Gazeta

A Gazeta. Um motorista deixou o carro parado em um buraco na via como forma de protesto, e gerou uma fila de veículos por cerca de 40 minutos. Buraco, lama e até bueiro destampado. Estes são cenas possíveis de observar em um trecho da Rodovia do Café, na ES 080, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. As imagens foram feitas na manhã desta quinta-feira (14) por leitores de. Um motorista deixou o carro parado em um buraco na via como forma de protesto, e gerou uma fila de veículos por cerca de 40 minutos.

A guarda de trânsito foi até o local para resolver o problema. Pessoas relataram que o utilitário tinha um pneu furado, mas os agentes informaram que não havia nenhum dano no veículo. O próprio motorista retirou o SUV depois e liberou a passagem. Ele foi notificado por interromper o trânsito.

Sem alternativa, uma mulher cansou de esperar pelo ônibus e teve que ir a pé para conseguir chegar ao trabalho.

OBRAS

Desde março deste ano, obras de drenagem no córrego São Silvano, no bairro Carlos Germano Nauman causam transtornos para moradores, motoristas e comerciantes. O trânsito fica em sistema de "pare e siga" e a via fica limitada em uma pista. A expectativa é que intervenções acabem com alagamentos na região. A estimativa de conclusão é para em janeiro do ano que vem.

A alternativa para quem não quer esperar é seguir pela BR 259 e acessar o contorno da ES 080 e, de lá, voltar para a cidade, passando pelo bairro 15 de Outubro. A viagem, no entanto, aumenta o deslocamento em pelo menos 10 quilômetros.

A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informou, por nota, que o veículo em questão não teve seu pneu furado. Disse ainda que o local da obra é sinalizado para evitar acidentes.

Neste trecho do evento citado houve um problema na rede de água, segundo a pasta, mas foi acionada a concessionária local para o acerto da rede com auxílio dos agentes de trânsito da Prefeitura de Colatina