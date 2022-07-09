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Noroeste do ES

Assaltante é preso após ser amarrado por dono de fazenda em Colatina

A vítima, o ex-deputado federal Lezio Sathler, conseguiu imobilizar o criminoso até a chegada da polícia com ajuda de um vaqueiro que trabalha na propriedade
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 jul 2022 às 18:52

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 18:52

15ª Delegacia Regional de Colatina
Delegacia Regional de Colatina, para onde o suspeito foi conduzido pela PM Crédito: Governo do ES
Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (9) após tentar assaltar uma fazenda no bairro Santa Helena, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele foi dominado e amarrado pelo dono da propriedade, um ex-deputado federal, e um vaqueiro até que a polícia chegasse. O local fica às margens da BR 259.
De acordo com informações da Polícia Militar, o assaltante invadiu a casa de Lezio Sathler, de 71 anos, que atuou na Câmara dos Deputados em 1987. Ele contou para os policiais que o indivíduo chegou ao local, rendeu a esposa dele, 51, e trancou a porta. Com uma chave de fenda grande na mão, ele a ameaçou de morte. Em seguida, conduziu a mulher até o segundo andar, onde estava Sathler.
Ao perceber que era um assalto, o político gritou, o que alertou o vaqueiro da fazenda, que foi até a casa. O funcionário entrou na residência após quebrar uma janela e entrou em luta corporal contra o assaltante. O vaqueiro e o dono da casa conseguiu, então, tirar a chave de fenda da mão do criminoso e depois o amarraram.
A PM conduziu o indivíduo até a Delegacia Regional de Colatina. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por sequestro e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.

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