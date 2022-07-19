Acidente entre carretas e carro deixa uma pessoa ferida na BR 101

Um acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, deixou uma pessoa ferida, na manhã desta terça-feira (19), na BR 101. Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, o trânsito segue em pare e siga.
As causas não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal. A batida foi registrada por volta das 10h, no km 382,9. Segundo a Eco, o Centro de Controle Operacional encaminhou ambulância, guincho e viatura de inspeção ao local. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital da região.
O tráfego segue comprometido com desvio no sentido Rio de Janeiro.