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Em Rio Novo do Sul

Acidente entre carretas e carro deixa uma pessoa ferida na BR 101

Devido à batida envolvendo três veículos, o trânsito no trecho da rodovia federal segue em sistema de pare e siga nesta terça (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jul 2022 às 12:57

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 12:57

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
A Polícia Rodoviária Federal monitora a situação da rodovia federal em Rio Novo do Sul Crédito: Carlos Alberto Silva
Um acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, deixou uma pessoa ferida, na manhã desta terça-feira (19), na BR 101. Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, o trânsito segue em pare e siga.
As causas não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal. A batida foi registrada por volta das 10h, no km 382,9. Segundo a Eco, o Centro de Controle Operacional encaminhou ambulância, guincho e viatura de inspeção ao local. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital da região.
O tráfego segue comprometido com desvio no sentido Rio de Janeiro.

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