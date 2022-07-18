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Até sexta-feira

Avenida de Vila Velha terá interdições para obras; veja trechos e datas

Serviço será realizado à noite e, para isto, o trecho em obras será interditado das 20h às 2h; vagas de estacionamento serão bloqueadas durante o dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2022 às 16:56

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 16:56

Nesta segunda-feira (18) começam a ser feitas obras de recapeamento asfáltico na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Assim, a via que percorre parte da orla do município será dividida em cinco trechos – e cada um deles será interditado ao longo de uma noite, até a última intervenção, que está prevista para a próxima sexta-feira (22).
Imagem aérea da Praia de Itaparica em Vila Velha
Imagem aérea de trecho da Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
A obra visa a recuperar o pavimento, que apresenta ondulações e irregularidades. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as partes que terão interdição são todas no sentido de quem segue de Itapuã para Itaparica (Sul). O serviço será realizado das 20h às 2h da madrugada seguinte.
As vagas de estacionamento de cada trecho também serão bloqueadas para uso durante o dia, para evitar que haja interferência no serviço. A Guarda Municipal dará apoio à interdição e haverá sinalização indicando o trajeto que deverá ser feito pelos motoristas.
Avenida em Vila Velha terá interdições durante a semana
Imagem mostra os desvios sugeridos pelo município aos motoristas, devido às obras na Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • Segunda-feira (18) - Interdição/obras entre o Bobs (Rua Doutor Aniceto Frizzera Filho) e a Rua Itapemirim
  • Terça-feira (19) - Interdição/obras da Rua Itapemirim até Rua Itaperuna
  • Quarta-feira (20) - Interdição/obras da Rua Itaperuna até Rua Dr Gilson Santos
  • Quinta-feira (21) - Interdição/obras da Rua Doutor Gilson Santos até Rua Itaoca
  • Sexta-feira (22) - Interdição/obras da Rua Itaoca até Rua Humberto Pereira

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