Avenida de Vila Velha terá interdições para obras; veja trechos e datas

Nesta segunda-feira (18) começam a ser feitas obras de recapeamento asfáltico na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Assim, a via que percorre parte da orla do município será dividida em cinco trechos – e cada um deles será interditado ao longo de uma noite, até a última intervenção, que está prevista para a próxima sexta-feira (22).
A obra visa a recuperar o pavimento, que apresenta ondulações e irregularidades. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as partes que terão interdição são todas no sentido de quem segue de Itapuã para Itaparica (Sul). O serviço será realizado das 20h às 2h da madrugada seguinte.
As vagas de estacionamento de cada trecho também serão bloqueadas para uso durante o dia, para evitar que haja interferência no serviço. A Guarda Municipal dará apoio à interdição e haverá sinalização indicando o trajeto que deverá ser feito pelos motoristas.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- Segunda-feira (18) - Interdição/obras entre o Bobs (Rua Doutor Aniceto Frizzera Filho) e a Rua Itapemirim
- Terça-feira (19) - Interdição/obras da Rua Itapemirim até Rua Itaperuna
- Quarta-feira (20) - Interdição/obras da Rua Itaperuna até Rua Dr Gilson Santos
- Quinta-feira (21) - Interdição/obras da Rua Doutor Gilson Santos até Rua Itaoca
- Sexta-feira (22) - Interdição/obras da Rua Itaoca até Rua Humberto Pereira