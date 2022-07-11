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'Boom' imobiliário

Serra quer dar uma cara de 'Avenida Paulista' a trecho da BR 101

A expectativa é que a chamada Avenida Mestre Álvaro seja um polo tanto comercial quanto residencial, com grandes prédios, importantes empreendimentos comerciais e até um corredor exclusivo de ônibus
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

11 jul 2022 às 11:52

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 11:52

Apesar de ainda estar em fase de elaboração, o novo Plano Diretor Municipal (PDM) da Serra já traça planos de modernização para o futuro trecho municipalizado da BR 101. Com grandes prédios, importantes empreendimentos comerciais e até um corredor exclusivo de ônibus, o processo de revitalização da via deve ter início após a entrega do Contorno do Mestre Álvaro.
O local, chamado de Avenida Mestre Álvaro, vai compreender aproximadamente 20 quilômetros da atual BR que ficarão sob responsabilidade da gestão municipal. Na avenida, conforme o novo PDM, estão previstos ciclovias, viadutos, reduções de semáforos, galerias comerciais, entre outros. 
Serra
Mudança será com a municipalização da BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente da Serra, Claudio Denicoli, afirma que a expectativa é "trazer empresários, gerentes, a classe média, média alta e alta para a Serra".
"A gente imagina que, daqui a 20 anos, se torne uma grande Avenida Paulista. Uma grande avenida com prédios espelhados, com residências e comércio, sem afastamento, calçadas de 5 a 6 metros de largura com ciclovia, inclusive"
Claudio Denicoli - secretário de Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente da Serra
De acordo com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, o PDM deste ano vai propor uma mistura de aspectos comerciais e residenciais para esse futuro trecho municipalizado, a exemplo de grandes centros urbanos como a Avenida Paulista, em São Paulo.
"A nossa proposta é que a Serra passe a ter cara de cidade, porque, se você observar, ela não tem cara de cidade. Quem passa acha que são vários municípios dentro de um só. Nessa nova concepção do PDM, a gente transformaria esse trecho da BR em uma grande avenida, que seria nosso centro comercial, empresarial e residencial", afirma.

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Ele detalha ainda que essa proposta foi pensada após uma análise do comportamento dos moradores da cidade, que apresentam hoje a tendência de querer trabalhar, morar e ter momentos de lazer no mesmo lugar.
"Por isso, vimos ali uma oportunidade de implementar um novo modelo de cidade. Não é uma extensão qualquer. São mais de 20 km. Com a avenida, os setores de comércio, serviço e residencial vão conviver num mesmo espaço", reforça.
No entanto, não serão permitidas ao longo da Avenida Mestre Álvaro a instalação de fábricas e conjuntos habitacionais, aponta Vidigal. Outro planejamento importante é o da verticalização, ou seja, da construção de complexos habitacionais e de prédios cada vez mais altos.
"Uma das nossas propostas pelo novo PDM é liberar a verticalização, um gabarito bem mais alto, próximo a essa nova avenida. Neste momento, também não nos interessa a instalação de fábricas na região, por exemplo", ressalta.

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"Da mesma forma, onde vai passar o Contorno do Mestre Álvaro, não permitiremos a construção de conjuntos habitacionais. Senão, vai continuar existindo problemas com quebra molas, acidentes envolvendo moradores, enfim. Isso acaba tendo um custo de manutenção e apresenta vários riscos", completa.
O PDM ainda não foi aprovado e precisa passar por votação na Câmara de Vereadores da Serra até o fim de 2022, antes de ser tirado do papel.
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro
BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

ADENSAMENTO POPULACIONAL

Sobre a possibilidade de um 'boom' imobiliário na Serra com a chegada de novos empreendimentos, o prefeito afirmou que essa já é a realidade vivida no município. De acordo com ele, a população tem um acréscimo de mais de 100 mil habitantes a cada dois anos. Atualmente, a Serra possui 536.765 moradores, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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"Esse crescimento já é real no município e acreditamos que o fato de ter uma boa mobilidade urbana, além de ter empresas e residências bem próximas umas das outras, são ótimos atrativos para migrar um pouco essa economia de serviços. Ela (economia de serviços) ainda está muito centrada em Vitória", destaca.

DUPLICAÇÃO DA BR 101 NA SERRA

Para contribuir com esse processo de expansão, cerca de 10 dos 30 quilômetros municipalizados devem ser duplicados, conforme explica o secretário de Obras Halpher Luiggi. O objetivo é ampliar o tráfego em alguns bairros, como Belvedere, Divinópolis, Jardim Bela Vista e Colina da Serra, entre outros. 

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"Vamos buscar o recurso pra poder fazer essa obra. É uma mudança importante, que além de privilegiar a mobilidade, vai melhorar a integração entre os bairros. Essa é uma obra muito mais de integração do que de mobilidade", completa. 
Luiggi reforça ainda que todas essas alterações já estão sendo discutidas pela prefeitura, mas dependem da finalização das obras do Contorno do Mestre Álvaro para serem colocadas em prática.

MUNICIPALIZAÇÃO DO TRECHO DA RODOVIA FEDERAL

As obras do Contorno do Mestre Álvaro devem ser concluídas em 2023, isto se forem garantidos os recursos necessários à sua execução. Após sua inauguração, há a expectativa de que 30 quilômetros da rodovia federal passem a ser controlados pela Prefeitura da Serra. Desse total, cerca de 20km deve começar a se chamar "Avenida Mestre Álvaro".
A expectativa é que essa avenida se torne um polo comercial e residencial nos próximos anos. Segundo o prefeito, ela ficará localizada perto de pontos estratégicos da Grande Vitória, como o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Rodovia das Paneleiras, na Capital.

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