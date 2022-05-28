Serra bate recorde de emissão de alvarás liberando obras

O município da Serra
fechou o ano passado com 2.886 alvarás liberados pelo Departamento de Controle de Edificações da prefeitura. Um avanço de 71,4% em relação aos 1.683 emitidos durante todo o ano de 2020. Em 2022, até o dia 16 de maio, já tinham sido liberadas 1.158 solicitações.
O primeiro motivo é o fato de a cidade estar sendo muito procurada para a construção de empreendimentos industriais e, principalmente, logísticos
. O segundo, de acordo com a administração municipal, é a simplificação do processo de licenciamento. o que liberou um fluxo que estava parado na burocracia. As condicionantes ambientais foram todas padronizadas e os projetos estão sendo aprovados na autodeclaração. A intenção é que o início da construção esteja liberado em 30 dias.
A arrecadação oriunda da liberação de alvarás, sem aumento de alíquota, também cresceu. Saiu de R$ 6,3 milhões, em 2020, para R$ 10,2 milhões, no ano passado.