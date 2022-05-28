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Investimentos

Serra bate recorde de emissão de alvarás liberando obras

Além de muito demandada para construção de fábricas e pelo mercado imobiliário, cidade reduziu burocracia para quem quer construir

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 04:30

Públicado em 

28 mai 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Especial publicitário: Prefeitura Municipal da Serra
Região de Laranjeiras, uma das que mais crescem na Serra Crédito: Prefeitura Municipal da Serra
O município da Serra fechou o ano passado com 2.886 alvarás liberados pelo Departamento de Controle de Edificações da prefeitura. Um avanço de 71,4% em relação aos 1.683 emitidos durante todo o ano de 2020. Em 2022, até o dia 16 de maio, já tinham sido liberadas 1.158 solicitações.
O primeiro motivo é o fato de a cidade estar sendo muito procurada para a construção de empreendimentos industriais e, principalmente, logísticos. O segundo, de acordo com a administração municipal, é a simplificação do processo de licenciamento. o que liberou um fluxo que estava parado na burocracia. As condicionantes ambientais foram todas padronizadas e os projetos estão sendo aprovados na autodeclaração. A intenção é que o início da construção esteja liberado em 30 dias.
A arrecadação oriunda da liberação de alvarás, sem aumento de alíquota, também cresceu. Saiu de R$ 6,3 milhões, em 2020, para R$ 10,2 milhões, no ano passado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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