Casagrande deve manter congelado ICMS sobre a gasolina no ES

Pelas regras atuais, a alíquota do ICMS, 27% no caso do Espírito Santo para a gasolina, incide sobre a média do preço final do combustível. Em setembro, a média, no caso do litro da gasolina, era de R$ 6,06, ou seja, R$ 1,636 de imposto. Se o governo descongelasse esse valor e passasse a cobrar o imposto em cima do preço atual da gasolina (R$ 7,44 segundo levantamento da ANP), o imposto bateria em R$ 2,00 por litro, um avanço de 22%.