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Crise dos combustíveis

Casagrande deve manter congelado ICMS sobre a gasolina no ES

Imposto estadual deve se manter inalterado também para  etanol, gás de cozinha e gás natural revendidos no Espírito Santo

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 17:27

Públicado em 

24 mai 2022 às 17:27
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gasolina - combustível
Crédito: Carlos Alberto
O governador Renato Casagrande deve anunciar nos próximos dias a manutenção do congelamento da alíquota de ICMS cobrada em cima da gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural revendidos no Espírito Santo. O imposto está travado nos valores praticados em setembro do ano passado e deve seguir assim. É uma tentativa de reduzir a força dos aumentos sucessivos dos combustíveis.
Pelas regras atuais, a alíquota do ICMS, 27% no caso do Espírito Santo para a gasolina, incide sobre a média do preço final do combustível. Em setembro, a média, no caso do litro da gasolina, era de R$ 6,06, ou seja, R$ 1,636 de imposto. Se o governo descongelasse esse valor e passasse a cobrar o imposto em cima do preço atual da gasolina (R$ 7,44 segundo levantamento da ANP), o imposto bateria em R$ 2,00 por litro, um avanço de 22%.
Importante lembrar que a unificação da cobrança de ICMS em cima dos combustíveis, aprovada em março pelo Congresso, passa a valer em 1º de julho apenas para o diesel. No caso dos demais combustíveis, as novas regras passam a valer em julho do ano que vem.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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