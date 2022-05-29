Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vizinhos

Procurado por assassinato, homem é preso ao tentar estuprar menina na Serra

Suspeito de 60 anos agarrou a vítima de apenas 13 neste domingo (29), no bairro Jardim Carapina; ele já tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2022 às 15:03
Pescoço da adolescente ainda apresentava arranhões do ataque sofrido por ela pelo vizinho, na Serra
Pescoço da adolescente ainda apresentava arranhões do ataque sofrido por ela pelo vizinho, na Serra Crédito: Reprodução
Procurado por assassinato, homem é preso ao tentar estuprar menina na Serra
Um homem de 60 anos, que já era procurado por dois assassinatos, acabou preso em flagrante na manhã deste domingo (29), depois de tentar estuprar a vizinha – uma adolescente de apenas 13 anos – no bairro Jardim Carapina, na Serra. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, ela contou que tudo aconteceu por volta das 6h, quando estava voltando para casa, de onde havia saído escondida. Com medo de acordar os familiares, ela disse que pediu para usar o banheiro do vizinho. No entanto, ele entrou com ela e trancou a porta.
Já de acordo com a Polícia Militar, a mãe relatou que a filha foi chamada pelo homem para entrar na casa dele. As duas versões dão conta de que o suspeito pediu beijos à vítima, que negou diversas vezes. Em certo momento, ela afirmou que iria chamar pela mãe, caso ele a impedisse de sair do local.
“Ao gritar, o homem agarrou a adolescente pelo pescoço, a jogou no chão e ameaçou matá-la. Nessa hora, a menina correu para casa”, relatou a PM. A mãe da menina teria acordado com os gritos da filha. Conforme relatado por elas à TV Gazeta, ele chegou a ameaçar a família com uma arma de fogo.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 60 anos foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável. Dessa forma, ele responderá por três crimes, já que havia dois mandados de prisão em aberto por homicídio. “Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana”, adiantou a corporação.

O OUTRO LADO 

Responsável pela defesa do acusado, a advogada Juliana Reis disse que “aguarda a audiência de custódia e o parecer do juízo, por se tratar de possível crime envolvendo menor de idade no âmbito de violência sexual”. O suposto envolvimento do cliente em dois assassinatos não foi comentado.

Veja Também

Homem queima o carro do namorado da ex em Conduru, Sul do ES

Jovem é morto a tiros em casa alugada para festa em Guarapari

Dois homens são presos após ameaças a ex-mulheres em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro de vulnerável Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados