Pescoço da adolescente ainda apresentava arranhões do ataque sofrido por ela pelo vizinho, na Serra Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Procurado por assassinato, homem é preso ao tentar estuprar menina na Serra

Um homem de 60 anos, que já era procurado por dois assassinatos, acabou preso em flagrante na manhã deste domingo (29), depois de tentar estuprar a vizinha – uma adolescente de apenas 13 anos – no bairro Jardim Carapina, na Serra . O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, ela contou que tudo aconteceu por volta das 6h, quando estava voltando para casa, de onde havia saído escondida. Com medo de acordar os familiares, ela disse que pediu para usar o banheiro do vizinho. No entanto, ele entrou com ela e trancou a porta.

Já de acordo com a Polícia Militar , a mãe relatou que a filha foi chamada pelo homem para entrar na casa dele. As duas versões dão conta de que o suspeito pediu beijos à vítima, que negou diversas vezes. Em certo momento, ela afirmou que iria chamar pela mãe, caso ele a impedisse de sair do local.

“Ao gritar, o homem agarrou a adolescente pelo pescoço, a jogou no chão e ameaçou matá-la. Nessa hora, a menina correu para casa”, relatou a PM. A mãe da menina teria acordado com os gritos da filha. Conforme relatado por elas à TV Gazeta, ele chegou a ameaçar a família com uma arma de fogo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 60 anos foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável. Dessa forma, ele responderá por três crimes, já que havia dois mandados de prisão em aberto por homicídio. “Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana”, adiantou a corporação.

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