Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lei Maria da Penha

Dois homens são presos após ameaças a ex-mulheres em Cariacica

Em um dos casos, homem teria violado medida protetiva e entrado na casa da ex-mulher para ameaçá-la, em Graúna. No outro, foi apreendido um canivete com suspeito ameaçando a ex, em Vila Capixaba

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2022 às 12:56
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Homens foram levados para o Plantaç Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Dois homens foram presos em Cariacica após ameaçarem suas ex-mulheres na tarde e na noite dessa sexta-feira (27). Um deles, de 44 anos, foi preso quando se aproximava da casa da ex-mulher, de 47 anos, em um cavalo e portando um canivete. O segundo, de 39 anos, foi detido pela Polícia Militar após ter entrado na casa da ex-mulher, de 36 anos, para ameaçá-la, violando medida protetiva. 
Conforme boletim unificado registrado no Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, uma mulher de 47 anos acionou o Ciodes após receber ligações do ex-marido, de 44 anos, com ameaças, devido a desavenças relacionadas a um dos filhos do ex-casal, de 10 anos.  O homem teria dito que estava armado, que iria até a residência dela e mataria todos que estivessem lá. 
Em relato aos policiais, a mulher informou que a criança teria presenciado uma briga entre o pai e a atual namorada dele, motivo pelo qual teria se recusado a voltar à casa dele, na zona rural de Cariacica. O homem não teria concordado com a situação e insistia em ver a criança. Por isso, teria ameaçado a ex-mulher, que reside em Vila Capixaba.
Enquanto ouviam o relato da mulher, os policiais avistaram o ex-marido dela vindo montado a cavalo. Ele tentou fugir do local, mas foi abordado pelos militares, que encontraram um canivete na cintura dele, além de um celular.  O homem foi levado para a Delegacia da Mulher, pois a mulher decidiu representar contra ele.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido ao Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM). Lá foi autuado em flagrante por injuria e ameaça. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Já o segundo caso, segundo a descrição da ocorrência registrada junto à Polícia Militar, a mulher de 36 anos estava em casa quando, por volta das 19 horas, seu ex-companheiro entrou extremamente alterado lhe fazendo ameaças. Ela, então, acionou a Polícia Militar, que o localizou escondido embaixo de uma escada. 
Em seguida, o homem foi algemado por ter resistido à prisão e conduzido ao Plantão Especializado da Mulher. Aos policiais, a mulher mostrou que possui medida protetiva contra o ex-companheiro, com base na Lei Maria da Penha. O caso ocorreu no bairro Graúna, em Cariacica. 
O homem, que tem 39 anos, também foi levado para o Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por injuria, perseguição, invasão de domicílio e foi direcionado ao Centro de Triagem de Viana.

Veja Também

Homem morre em acidente após cair com carro dentro de açude em Itarana

Jovem é morto após sair de forró para encontrar mulher em Linhares

Operação policial prende suspeito de furtos de gado em Montanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lei Maria da Penha Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados