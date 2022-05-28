Dois homens são presos após ameaças a ex-mulheres em Cariacica

Homens foram levados para o Plantaç Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Dois homens foram presos em Cariacica após ameaçarem suas ex-mulheres na tarde e na noite dessa sexta-feira (27). Um deles, de 44 anos, foi preso quando se aproximava da casa da ex-mulher, de 47 anos, em um cavalo e portando um canivete. O segundo, de 39 anos, foi detido pela Polícia Militar após ter entrado na casa da ex-mulher, de 36 anos, para ameaçá-la, violando medida protetiva.

Conforme boletim unificado registrado no Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, uma mulher de 47 anos acionou o Ciodes após receber ligações do ex-marido, de 44 anos, com ameaças, devido a desavenças relacionadas a um dos filhos do ex-casal, de 10 anos. O homem teria dito que estava armado, que iria até a residência dela e mataria todos que estivessem lá.

Em relato aos policiais, a mulher informou que a criança teria presenciado uma briga entre o pai e a atual namorada dele, motivo pelo qual teria se recusado a voltar à casa dele, na zona rural de Cariacica. O homem não teria concordado com a situação e insistia em ver a criança. Por isso, teria ameaçado a ex-mulher, que reside em Vila Capixaba.

Enquanto ouviam o relato da mulher, os policiais avistaram o ex-marido dela vindo montado a cavalo. Ele tentou fugir do local, mas foi abordado pelos militares, que encontraram um canivete na cintura dele, além de um celular. O homem foi levado para a Delegacia da Mulher, pois a mulher decidiu representar contra ele.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido ao Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM). Lá foi autuado em flagrante por injuria e ameaça. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Já o segundo caso, segundo a descrição da ocorrência registrada junto à Polícia Militar, a mulher de 36 anos estava em casa quando, por volta das 19 horas, seu ex-companheiro entrou extremamente alterado lhe fazendo ameaças. Ela, então, acionou a Polícia Militar, que o localizou escondido embaixo de uma escada.

Em seguida, o homem foi algemado por ter resistido à prisão e conduzido ao Plantão Especializado da Mulher. Aos policiais, a mulher mostrou que possui medida protetiva contra o ex-companheiro, com base na Lei Maria da Penha. O caso ocorreu no bairro Graúna, em Cariacica.