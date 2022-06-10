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BR 101

Contorno do Mestre Álvaro deve abrir para veículos até março de 2023

Ministro Marcelo Sampaio não informou, em solenidade em Colatina, como serão solucionadas as dificuldades para obter dinheiro para finalizar as obras

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 20:05

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

10 jun 2022 às 20:05
Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra
Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Contorno do Mestre Álvaro deve abrir para veículos até março de 2023
O novo trecho da BR 101 no Espírito Santo, o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, deverá ser liberado para o tráfego no primeiro trimestre de 2023. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, durante evento em Colatina, Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (10). 
De acordo com Sampaio, a expectativa é de que a obra seja concluída até o final deste ano, como já estava prevista. “O nosso esforço é para finalizar o Contorno do Mestre Álvaro. Até o final do ano queremos estar com ela pronta e no primeiro trimestre de 2023 já abrir o tráfego”, explicou.
Ele classificou a obra como “desafiante”, disse que ela vem sendo feita com “determinação pelo Dnit",  e deve custar R$ 450 milhões. “Poucos têm a oportunidade de ver o esforço da engenharia em transformar esta região”, disse o ministro.

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DIFICULDADES NA CONCLUSÃO DA OBRA

Em 11 de abril deste ano, durante rápida visita ao Estado, quando foi ao canteiro de obras do Contorno, o ministro havia informado que o governo federal tinha dificuldades para obter recursos para concluir a obra. Na visita desta sexta-feira (10) não houve informações sobre o que está sendo feito para solucionar a questão da falta de dinheiro.
Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra
Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

NOVA ALTERNATIVA

O Contorno do Mestre Álvaro é um desvio na BR 101, que vai do km 249, perto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o km 275, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy, e terá 19,7 quilômetros de pista dupla. A nova via ajudará a desafogar o trânsito na Serra e a garantir mais segurança aos motoristas.
Apontada com uma das maiores obras do país,  a construção do contorno recebeu R$ 456,4 milhões de recursos federais, segundo o Ministério da Infraestrutura. Atualmente, 47% das intervenções foram concluídas. A estimativa é que, ao final, a nova alternativa viária beneficie 2 milhões de pessoas em toda a Região Metropolitana

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"O empreendimento contribui para melhorar a fluidez do trânsito na região de Serra, facilitando o tráfego de veículos pesados que fazem o transporte de mercadorias em direção ao Porto de Vitória. Por dia, cerca de 50 mil veículos circulam pela rodovia. Espera-se que as intervenções reduzam esse movimento em até 35%, diminuindo também o número de acidentes", informa o ministério, em nota. 
Desde que foi iniciada, em 2019, a maior parte dos recursos destinados ao contorno provém de emendas parlamentares da bancada federal capixaba. O desempenho dos deputados e senadores foi, inclusive, motivo de elogio do ministro durante a visita. "É uma bancada muito ativa."
Em 2022, por ser ano eleitoral, o valor das emendas é reduzido, o que pode ser um obstáculo à intenção do governo federal de antecipar a finalização da obra. 

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