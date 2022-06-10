Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Contorno do Mestre Álvaro deve abrir para veículos até março de 2023

O novo trecho da BR 101 no Espírito Santo , o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, deverá ser liberado para o tráfego no primeiro trimestre de 2023. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, durante evento em Colatina, Noroeste do Estado, nesta sexta-feira (10).

De acordo com Sampaio, a expectativa é de que a obra seja concluída até o final deste ano, como já estava prevista. “O nosso esforço é para finalizar o Contorno do Mestre Álvaro. Até o final do ano queremos estar com ela pronta e no primeiro trimestre de 2023 já abrir o tráfego”, explicou.

Ele classificou a obra como “desafiante”, disse que ela vem sendo feita com “determinação pelo Dnit", e deve custar R$ 450 milhões. “Poucos têm a oportunidade de ver o esforço da engenharia em transformar esta região”, disse o ministro.

DIFICULDADES NA CONCLUSÃO DA OBRA

Em 11 de abril deste ano, durante rápida visita ao Estado, quando foi ao canteiro de obras do Contorno, o ministro havia informado que o governo federal tinha dificuldades para obter recursos para concluir a obra. Na visita desta sexta-feira (10) não houve informações sobre o que está sendo feito para solucionar a questão da falta de dinheiro.



Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

NOVA ALTERNATIVA

O Contorno do Mestre Álvaro é um desvio na BR 101, que vai do km 249, perto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , até o km 275, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy, e terá 19,7 quilômetros de pista dupla. A nova via ajudará a desafogar o trânsito na Serra e a garantir mais segurança aos motoristas.

Apontada com uma das maiores obras do país, a construção do contorno recebeu R$ 456,4 milhões de recursos federais, segundo o Ministério da Infraestrutura. Atualmente, 47% das intervenções foram concluídas. A estimativa é que, ao final, a nova alternativa viária beneficie 2 milhões de pessoas em toda a Região Metropolitana

"O empreendimento contribui para melhorar a fluidez do trânsito na região de Serra, facilitando o tráfego de veículos pesados que fazem o transporte de mercadorias em direção ao Porto de Vitória. Por dia, cerca de 50 mil veículos circulam pela rodovia. Espera-se que as intervenções reduzam esse movimento em até 35%, diminuindo também o número de acidentes", informa o ministério, em nota.

Desde que foi iniciada, em 2019, a maior parte dos recursos destinados ao contorno provém de emendas parlamentares da bancada federal capixaba. O desempenho dos deputados e senadores foi, inclusive, motivo de elogio do ministro durante a visita. "É uma bancada muito ativa."