Venda de motos elétricas cresce no Brasil; saiba mais sobre elas

A venda de motos elétricas cresceu consideravelmente em todo o país nos últimos meses. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) , até maio deste ano foram emplacadas 3.062 motos do tipo no Brasil (incluindo triciclos e scooters) – um crescimento de quase nove vezes ou de 878%, quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando 313 unidades foram emplacadas.

Em vias públicas, as motos elétricas podem ser usadas apenas na faixa da direita Crédito: Marcelo Prest | Arquivo A Gazeta

Em um cenário de disparada dos preços dos carros e dos combustíveis, além dos engarrafamentos dos centros urbanos, elas têm atraído a atenção dos consumidores, sendo uma opção para economizar tempo e dinheiro.

CBN Vitória, ele falou sobre os benefícios e as regras que regem este tipo de veículo. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) , Felipe Sant’Anna, existem muitas vantagens na aquisição de uma moto elétrica. Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na, ele falou sobre os benefícios e as regras que regem este tipo de veículo.

"Por serem movidas à energia elétrica - uma energia limpa e renovável -, as motos elétricas praticamente não poluem o meio ambiente. Elas não emitem gases como o monóxido de carbono, reduzindo, assim, o efeito estufa. Além disso, elas fazem pouco barulho" Felipe Sant’Anna - Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES)

O inspetor ainda destaca a praticidade do modelo, já que é possível remover a bateria do veículo e fazer a recarga, por algumas horas, na própria tomada de casa. Ele acrescenta que, após a primeira recarga, a moto pode circular por cerca de 40 quilômetros, o que torna a opção vantajosa para quem deseja se locomover em perímetros urbanos.

FAIXA DA DIREITA E CNH: AS REGRAS PARA CIRCULAÇÃO

Em abril de 2021, entrou em vigor a Nova Lei de Trânsito, que promoveu uma série de alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Antes disso, as legislações do país não contemplavam regulamentações a respeito do uso da moto elétrica.

Com as mudanças no CTB, veículos de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quilowatts) – como as motos elétricas – passaram a ser considerados como ciclomotores, popularmente conhecidas como “cinquentinhas”.

Por serem enquadradas nesta categoria, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a conduzir uma moto elétrica. Ou seja, é necessário estar habilitado na categoria A ou com Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

Felipe Sant’Anna esclarece que as motos elétricas devem ser emplacadas, assim como qualquer outro tipo de moto, junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) , sendo obrigatório também o uso de todos os equipamentos de proteção, como vestimentas e capacete.

Além disso, o CTB estabelece que estes modelos só podem circular na faixa da direita das pistas e não devem ser utilizados em calçadas, ciclovias e ciclofaixas.

BICICLETAS ELÉTRICAS: DIFERENÇAS

De acordo com a Resolução nº 465/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), bicicletas elétricas ou e-bikes são veículos de duas ou três rodas com potência máxima de 350 watts e velocidade máxima de 25 km/h. Elas possuem motor auxiliar, acionado ao pedalar, mas não têm acelerador.

Segundo explicado por Felipe Sant’Anna, as bicicletas elétricas podem circular em ciclovias, respeitando o limite de velocidade de 25 km/h. “Se ultrapassar e tiver acelerador, em tese, o veículo não pode circular na ciclovia nem na calçada, mas, sim, na rua”, afirmou.

ALERTA AOS PAIS

Com o aumento das vendas de motos elétricas no país, cresce também a preocupação das autoridades de trânsito com o uso destes veículos por menores de 18 anos, especialmente em locais não permitidos pela legislação.

“Deixar um menor pilotar veículos configura crime no Artigo 310 do CTB, o que pode gerar responsabilização e detenção dos pais”, alerta o inspetor.