Engavetamento com três veículos deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Um acidente deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21), no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O engavetamento envolveu uma moto, um caminhão baú e um Ford Fiesta. O trânsito ficou lento até que as vítimas fossem resgatadas.
O acidente foi por volta das 7h na via, que é de mão única. Ao repórter da TV Gazeta Sul, Thomaz Albano, a Polícia Militar informou como ocorreu o engavetamento. “O baú fez uma conversão à direita e iria depois entrar à esquerda para descargar. O Fiesta bateu na traseira do caminhão e a moto colidiu no carro”, contou o sargento Campanin.
O motorista do carro, de 43 anos, e mulher que pilotava a moto, de 40 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a unidades de saúde no município.
Para o atendimento às vítimas, o trânsito na via conhecida como Linha Vermelha chegou a ficar completamente interditado, o que gerou congestionamento na avenida. Pessoas desceram do ônibus e seguiram a pé para o trabalho. A pista foi totalmente liberada 1h30 depois do resgate.