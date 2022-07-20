No dia em que seria promovido, homem morre ao chegar ao trabalho em Cachoeiro

Dhiego Gava Molinarolli tinha 36 anos Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 36 anos morreu após bater em uma corrente de proteção, na entrada de uma empresa. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (20), quando Dhiego Gava Molinarolli chegava para trabalhar no local, que fica às margens da BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo. Com o impacto, ele foi arremessado e morreu no local.

Moto que Dhiego pilotava Crédito: Luiz Gonçalvez

Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o acidente ocorreu por volta das 8h30. A polícia informou que Dhiego chegava para trabalhar quando bateu na corrente e caiu. O capacete que ele usava se desprendeu.

A corrente estava esticada no acesso da empresa e não foi vista pela vítima ao chegar ao trabalho Crédito: Luiz Gonçalvez

A corrente fica esticada no período da noite no acesso às dependências da empresa para evitar que veículos entrem na área privada. Segundo informações apuradas pela reportagem de A Gazeta, o obstáculo é retirado diariamente pelas manhãs, porém isso não ocorreu hoje. Na corrente havia uma placa alertando justamente sobre o risco de colisão.

A Polícia Militar isolou a área para a chegada da perícia da Polícia Civil Crédito: Luiz Gonçalvez

A empresa onde a vítima trabalhava — especializada em produtos siderúrgicos — informou que prestará toda assistência aos familiares. Segundo colegas de trabalho, Dhiego atuava como expeditor e seria promovido nesta quarta-feira (20).