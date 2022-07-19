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Força-tarefa

Vídeo: assaltantes são detidos após perseguição policial em Marataízes

Policiais civis, militares, guarda municipal e helicóptero perseguiram suspeitos na manhã desta terça-feira (19); três foram detidos e um conseguiu fugir
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jul 2022 às 16:20

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 16:20

Um assalto a uma empresa na manhã desta terça-feira (19), no bairro Esplanada, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, terminou com a detenção de três criminosos. Equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil participaram da força-tarefa – que contou até com o auxílio de um helicóptero. Um suspeito conseguiu fugir.
De acordo com o secretário de Segurança Pública da cidade, Anderson Gouveia, o assalto à fábrica de produtos de limpeza foi registrado por volta das 7h. “Quatro homens, de carro, roubaram cerca de R$ 2,8 mil e joias. Um deles reconheceu uma policial penal, que é filha do dono, e atirou contra o carro dela, mas não a atingiu", contou.
Após o crime, os bandidos fugiram, e um cerco policial foi montado. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também foi acionado, por volta das 10h30. Cães treinados para este tipo de ação também participaram das buscas.
Suspeitos de roubo são presos Marataízes após perseguição policial
Suspeitos de roubo são presos Marataízes após perseguição policial Crédito: Redes sociais/ Notaer
Segundo o Notaer, a aeronave fez sobrevoos a vários bairros, e um dos suspeitos fugiu para uma área de mata fechada. Apesar das buscas, ele ainda não foi localizado.
Outros três suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Itapemirim.  “Dois são do Rio de Janeiro e um deles é de Marataízes. Recuperamos os objetos roubados, um simulacro e uma pistola nove milímetros”, detalhou o secretário Segurança Pública de Marataízes.
Material apreendido com os criminosos nesta terça-feira (19), em Marataízes
Material apreendido com os criminosos nesta terça-feira (19), em Marataízes Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Marataízes
Em nota, a Polícia Militar confirmou que foi acionada por causa do assalto. Segundo a corporação, pessoas contaram aos militares que os suspeitos haviam fugido sentido à Vila de Itapemirim e "imediatamente as demais viaturas foram informadas da situação, via rádio".

Tiroteio e perseguição a suspeitos de roubo termina com 3 detidos em Marataízes

A Polícia Civil informou que os três homens conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio e encaminhados ao Sistema Prisional.

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