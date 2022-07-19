Vídeo: assaltantes são detidos após perseguição policial em Marataízes

Um assalto a uma empresa na manhã desta terça-feira (19), no bairro Esplanada, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, terminou com a detenção de três criminosos. Equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil participaram da força-tarefa – que contou até com o auxílio de um helicóptero. Um suspeito conseguiu fugir.
De acordo com o secretário de Segurança Pública da cidade, Anderson Gouveia, o assalto à fábrica de produtos de limpeza foi registrado por volta das 7h. “Quatro homens, de carro, roubaram cerca de R$ 2,8 mil e joias. Um deles reconheceu uma policial penal, que é filha do dono, e atirou contra o carro dela, mas não a atingiu", contou.
Após o crime, os bandidos fugiram, e um cerco policial foi montado. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também foi acionado, por volta das 10h30. Cães treinados para este tipo de ação também participaram das buscas.
Segundo o Notaer, a aeronave fez sobrevoos a vários bairros, e um dos suspeitos fugiu para uma área de mata fechada. Apesar das buscas, ele ainda não foi localizado.
Outros três suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Itapemirim. “Dois são do Rio de Janeiro e um deles é de Marataízes. Recuperamos os objetos roubados, um simulacro e uma pistola nove milímetros”, detalhou o secretário Segurança Pública de Marataízes.
Em nota, a Polícia Militar confirmou que foi acionada por causa do assalto. Segundo a corporação, pessoas contaram aos militares que os suspeitos haviam fugido sentido à Vila de Itapemirim e "imediatamente as demais viaturas foram informadas da situação, via rádio".
Tiroteio e perseguição a suspeitos de roubo termina com 3 detidos em Marataízes
A Polícia Civil informou que os três homens conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim foram autuados em flagrante por tentativa de latrocínio e encaminhados ao Sistema Prisional.