Vídeo: assaltantes são detidos após perseguição policial em Marataízes

De acordo com o secretário de Segurança Pública da cidade, Anderson Gouveia, o assalto à fábrica de produtos de limpeza foi registrado por volta das 7h. “Quatro homens, de carro, roubaram cerca de R$ 2,8 mil e joias. Um deles reconheceu uma policial penal, que é filha do dono, e atirou contra o carro dela, mas não a atingiu", contou.

Após o crime, os bandidos fugiram, e um cerco policial foi montado. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também foi acionado, por volta das 10h30. Cães treinados para este tipo de ação também participaram das buscas.

Suspeitos de roubo são presos Marataízes após perseguição policial Crédito: Redes sociais/ Notaer

Segundo o Notaer, a aeronave fez sobrevoos a vários bairros, e um dos suspeitos fugiu para uma área de mata fechada. Apesar das buscas, ele ainda não foi localizado.

Outros três suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Itapemirim. “Dois são do Rio de Janeiro e um deles é de Marataízes. Recuperamos os objetos roubados, um simulacro e uma pistola nove milímetros”, detalhou o secretário Segurança Pública de Marataízes.

Material apreendido com os criminosos nesta terça-feira (19), em Marataízes Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Marataízes

Em nota, a Polícia Militar confirmou que foi acionada por causa do assalto. Segundo a corporação, pessoas contaram aos militares que os suspeitos haviam fugido sentido à Vila de Itapemirim e "imediatamente as demais viaturas foram informadas da situação, via rádio".

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