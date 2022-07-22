Acidente com três veículos deixa cinco pessoas feridas em Cachoeiro

Câmeras registraram o momento da batida. Nas imagens é possível ver que um dos veículos segue pela Jones dos Santos Neves para a Centro da cidade. No sentido contrário, outro automóvel entra para acessar o bairro IBC e a colisão acontece. Com o impacto, os carros ficam no meio da pista. Um terceiro veículo não consegue parar a tempo e também se envolve no acidente.