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Ponto perigoso

Acidente com três veículos deixa cinco pessoas feridas em Cachoeiro

A colisão tripla ocorreu na noite desta quinta-feira (21) no acesso ao bairro IBC, em um trecho com histórico de colisões semelhantes; feridos foram socorridos pelo Samu e Bombeiros
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jul 2022 às 10:01

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 10:01

Um acidente envolvendo três carros deixou ao menos cinco pessoas feridas na noite desta quinta-feira (21) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida foi no bairro Jardim América, em um cruzamento entre duas vias, a Linha Vermelha e a Avenida Jones dos Santos Neves. 
Câmeras registraram o momento da batida. Nas imagens é possível ver que um dos veículos segue pela Jones dos Santos Neves para a Centro da cidade. No sentido contrário, outro automóvel entra para acessar o bairro IBC e a colisão acontece. Com o impacto, os carros ficam no meio da pista. Um terceiro veículo não consegue parar a tempo e também se envolve no acidente.
Acidente em cruzamento de Cachoeiro
Três carros se envolveram no acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (21) em Cachoeiro Crédito: Montagem| A Gazeta
Segundo informações da Polícia Militar, no Chevrolet Corsa estavam um homem e uma mulher. No Ford Fiesta, além da motorista, duas crianças estavam a bordo. Já no Fiat Palio viajava apenas o condutor.
Todos os feridos foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros para unidades da região.

OUTROS CASOS

O ponto onde o acidente aconteceu já foi palco de outras batidas, inclusive com morte. A via é uma das principais da cidade, pois dá acesso aos bairros IBC, Jardim América, Gilson Carone e outros.
Em novembro do ano passado, dois motociclistas ficaram feridos no ponto da batida desta noite. No dia 19 de setembro, duas pessoas que estavam em uma moto ficaram feridas após uma colisão no trecho. Na ocasião, a batida foi entre a moto e um carro. As duas pessoas que estavam na moto foram arremessadas.
Em fevereiro do mesmo ano, um motoboy morreu atingido por um veículo no acesso ao bairro. Alexandre Marinho, de 26 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

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