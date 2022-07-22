Vídeo: acidente entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR 101

Leitores de A Gazeta enviaram imagens (veja abaixo) que mostram a gravidade do acidente. O impacto foi tão grande que a parte dianteira do caminhão-baú ficou completamente destruída e uma porta do veículo, agarrada na caçamba da carreta.
Motorista fica ferido em acidente na BR 101, na Serra
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a ocorrência foi registrada às 14h31. "Para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros para apoio. Uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves", informou em nota.
Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego seguiu em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado às 15h54. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.