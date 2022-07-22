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Serra

Vídeo: acidente entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR 101

Vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, mas não teve o estado de saúde divulgado; rodovia já está com tráfego livre
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

22 jul 2022 às 16:39

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 16:39

O motorista de um caminhão-baú ficou ferido ao se envolver em um acidente com uma carreta, no quilômetro 254 da BR 101, na altura de Divinópolis, na Serra, na tarde desta sexta-feira (22). A identidade e o estado de saúde dele não foram divulgados.
Leitores de A Gazeta enviaram imagens (veja abaixo) que mostram a gravidade do acidente. O impacto foi tão grande que a parte dianteira do caminhão-baú ficou completamente destruída e uma porta do veículo, agarrada na caçamba da carreta.

Motorista fica ferido em acidente na BR 101, na Serra

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a ocorrência foi registrada às 14h31. "Para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros para apoio. Uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves", informou em nota.
Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego seguiu em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado às 15h54. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

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