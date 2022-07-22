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Na BR 101

Colisão entre carro e caminhão arranca semáforo em Linhares

A batida ocorreu na noite desta quinta-feira (21) na altura do bairro Shell e deixou os ocupantes que estavam no veículo menor feridos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jul 2022 às 13:02

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 13:02

Um acidente de trânsito em um cruzamento na BR 101, na altura do km 149, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas pessoas feridas e arrancou até um semáforo da via na noite de quinta-feira (21). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro e um caminhão, que vinha em outro sentido.
O veículo menor seguia do Centro para o bairro Shell, pela Avenida Rufino de Carvalho, que cruza a rodovia. Já o caminhão trafegava em direção São Mateus. A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pela PRF, mas há o indício de que um dos motoristas avançou ao semáforo. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 20h44. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e a PRF também esteve no local. Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital e não houve interdição na via. As vítimas, que tiveram ferimentos leves, estavam no carro.
Além da semáforo avariado, o carro foi parar sobre o canteiro que divide as pistas e o atendimento aos ocupantes foi realizado no próprio local. Já o caminhão teve a frente danificada e o motorista não se feriu.

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