Colisão entre carro e caminhão arranca semáforo em Linhares

Um acidente de trânsito em um cruzamento na BR 101, na altura do km 149, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas pessoas feridas e arrancou até um semáforo da via na noite de quinta-feira (21). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro e um caminhão, que vinha em outro sentido.
O veículo menor seguia do Centro para o bairro Shell, pela Avenida Rufino de Carvalho, que cruza a rodovia. Já o caminhão trafegava em direção São Mateus. A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pela PRF, mas há o indício de que um dos motoristas avançou ao semáforo.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 20h44. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e a PRF também esteve no local. Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital e não houve interdição na via. As vítimas, que tiveram ferimentos leves, estavam no carro.
Além da semáforo avariado, o carro foi parar sobre o canteiro que divide as pistas e o atendimento aos ocupantes foi realizado no próprio local. Já o caminhão teve a frente danificada e o motorista não se feriu.