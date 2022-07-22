Colisão entre carro e caminhão arranca semáforo em Linhares

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 20h44. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e a PRF também esteve no local. Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital e não houve interdição na via. As vítimas, que tiveram ferimentos leves, estavam no carro.