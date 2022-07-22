Homem é morto a tiros quando caminhava com a esposa em Linhares

A vítima do crime foi identificada como Disley Elvis da Silva, de 41 anos Crédito: Reprodução

Um homem foi morto a tiros na noite de quinta-feira (21) enquanto caminhava no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Disley Elvis da Silva, de 41 anos. Ele estava acompanhado da esposa, porém não estava com ela ao lado quando foi atingido.

Disley e a esposa caminhavam por uma estrada que dá acesso a um condomínio. Ela contou para os policiais que o marido a pediu que pegasse a bicicleta e seguisse até chegar em um trevo, pois ele seguiria a pé até alcançá-la. Pouco depois, um policial que passava pela estrada a avisou que um homem havia sido baleado. A vítima em questão era o marido dela. O policial também avistou homem correndo em direção à mata.

A perícia constatou que ele sofreu seis perfurações e o celular da vítima foi entregue à delegacia. Segundo o delegado titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o crime ocorreu em um local onde não havia registros de homicídio e as investigações estão em fase preliminar.

“Foi uma situação nova para a gente, porque nunca vimos um homicídio naquela localização. A perícia foi até o local ontem à noite e os nossos investigadores foram colher mais detalhes, indícios ou provas de autoria e materialidade. Testemunhas serão ouvidas, como a esposa dele, e outras pessoas que passavam pelo local”, disse o delegado.