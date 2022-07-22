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Norte do ES

Homem é morto a tiros quando caminhava com a esposa em Linhares

O casal andava por uma estrada no bairro Aviso na noite desta quinta (21). Pouco depois da mulher se afastar para seguir de bicicleta, Disley Elvis da Silva acabou baleado por outra pessoa; polícia investiga o caso
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 jul 2022 às 11:31

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 11:31

ADisley Elvis da Silva, de 41 anos
A vítima do crime foi identificada como Disley Elvis da Silva, de 41 anos Crédito: Reprodução
Um homem foi morto a tiros na noite de quinta-feira (21) enquanto caminhava no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Disley Elvis da Silva, de 41 anos. Ele estava acompanhado da esposa, porém não estava com ela ao lado quando foi atingido.
Disley e a esposa caminhavam por uma estrada que dá acesso a um condomínio. Ela contou para os policiais que o marido a pediu que pegasse a bicicleta e seguisse até chegar em um trevo, pois ele seguiria a pé até alcançá-la. Pouco depois, um policial que passava pela estrada a avisou que um homem havia sido baleado. A vítima em questão era o marido dela. O policial também avistou homem correndo em direção à mata.
A perícia constatou que ele sofreu seis perfurações e o celular da vítima foi entregue à delegacia. Segundo o delegado titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o crime ocorreu em um local onde não havia registros de homicídio e as investigações estão em fase preliminar.
“Foi uma situação nova para a gente, porque nunca vimos um homicídio naquela localização. A perícia foi até o local ontem à noite e os nossos investigadores foram colher mais detalhes, indícios ou provas de autoria e materialidade. Testemunhas serão ouvidas, como a esposa dele, e outras pessoas que passavam pelo local”, disse o delegado.
A população pode ajudar com informações que ajudem nas investigações da Polícia Civil a partir do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.

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