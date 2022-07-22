Homem é morto a tiros quando caminhava com a esposa em Linhares

Um homem foi morto a tiros na noite de quinta-feira (21) enquanto caminhava no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Disley Elvis da Silva, de 41 anos. Ele estava acompanhado da esposa, porém não estava com ela ao lado quando foi atingido.
Disley e a esposa caminhavam por uma estrada que dá acesso a um condomínio. Ela contou para os policiais que o marido a pediu que pegasse a bicicleta e seguisse até chegar em um trevo, pois ele seguiria a pé até alcançá-la. Pouco depois, um policial que passava pela estrada a avisou que um homem havia sido baleado. A vítima em questão era o marido dela. O policial também avistou homem correndo em direção à mata.
A perícia constatou que ele sofreu seis perfurações e o celular da vítima foi entregue à delegacia. Segundo o delegado titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o crime ocorreu em um local onde não havia registros de homicídio e as investigações estão em fase preliminar.
“Foi uma situação nova para a gente, porque nunca vimos um homicídio naquela localização. A perícia foi até o local ontem à noite e os nossos investigadores foram colher mais detalhes, indícios ou provas de autoria e materialidade. Testemunhas serão ouvidas, como a esposa dele, e outras pessoas que passavam pelo local”, disse o delegado.
A população pode ajudar com informações que ajudem nas investigações da Polícia Civil a partir do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.