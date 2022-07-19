Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação da polícia

Tio obrigava sobrinha estuprada a tomar "pílula do dia seguinte" em Linhares

De acordo com a delegada responsável pelo caso, o homem esperava que pais da criança saíssem para o trabalho, invadia a casa da família e violentava a criança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2022 às 12:47

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 12:47

Linhares
A delegada Silvana Paula Castro, da DPCAI de Linhares, disse que o tio forçava a sobrinha estuprada a se medicar Crédito: Divulgação/Polícia Cicil
A delegada Silvana Paula Castro, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares deu detalhes da investigação que culminou com a prisão de um homem de 55 anos, que abusava e estuprava a sobrinha de 11 anos.  De acordo com a chefe da DPCAI linharense, o abusador cometia os estupros e obrigava a menina a tomar medicação para que não engravidasse.
"O abusador ameaçava a sobrinha, caso ela contasse alguma coisa. Ele também obrigava a criança a tomar um medicamento, conhecido como ‘pílula do dia seguinte’, para a menina não correr o risco de engravidar. Os exames de corpo de delito confirmaram os abusos", informou Silvana Paula Castro. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (18).
Segundo as investigações da Polícia Civil, o homem esperava que os pais da menina saíssem para trabalhar, sendo que a criança ficava em casa dormindo. Nesses momentos, o homem invadia a residência da família para violentar a menina de apenas 11 anos.

ESTUPROS SEGUIDOS

À reportagem da TV Gazeta Norte, a polícia não informou há quanto tempo os abusos aconteciam, porém afirmou que o homem já cometia o crime há algum tempo.
O homem foi levado para a Delegacia de Linhares, prestou depoimento e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da criança.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

Veja Também

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos em Linhares

Irmãos são presos após tentarem matar jovem por ciúmes em Linhares

Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de segurança, em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dpca Estupro Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados