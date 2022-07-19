Tio obrigava sobrinha estuprada a tomar "pílula do dia seguinte" em Linhares

A delegada Silvana Paula Castro, da DPCAI de Linhares, disse que o tio forçava a sobrinha estuprada a se medicar Crédito: Divulgação/Polícia Cicil

A delegada Silvana Paula Castro, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares deu detalhes da investigação que culminou com a prisão de um homem de 55 anos, que abusava e estuprava a sobrinha de 11 anos . De acordo com a chefe da DPCAI linharense, o abusador cometia os estupros e obrigava a menina a tomar medicação para que não engravidasse.

"O abusador ameaçava a sobrinha, caso ela contasse alguma coisa. Ele também obrigava a criança a tomar um medicamento, conhecido como ‘pílula do dia seguinte’, para a menina não correr o risco de engravidar. Os exames de corpo de delito confirmaram os abusos", informou Silvana Paula Castro. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (18).

Segundo as investigações da Polícia Civil , o homem esperava que os pais da menina saíssem para trabalhar, sendo que a criança ficava em casa dormindo. Nesses momentos, o homem invadia a residência da família para violentar a menina de apenas 11 anos.

ESTUPROS SEGUIDOS

À reportagem da TV Gazeta Norte, a polícia não informou há quanto tempo os abusos aconteciam, porém afirmou que o homem já cometia o crime há algum tempo.

O homem foi levado para a Delegacia de Linhares, prestou depoimento e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade da criança.