Experiência em 4D, robôs e máquinas inteligentes são atrações na Serra; veja vídeo

A 15ª Mec Show começou nesta terça-feira (2), no Pavilhão de Carapina, na Serra, tendo como atrações as principais tendências de tecnologia e inovações para o setor metalmecânico e para a indústria. Robôs, máquinas inteligentes, carreta 5G e experiência em 4D estão entre as novidades apresentadas no evento, que vai até quinta-feira (4).
Mais de 250 expositores marcam presença na feira com ideias inovadoras para os negócios no Espírito Santo. A reportagem de A Gazeta esteve no evento nesta terça (2) e apresenta algumas tecnologias que estão disponíveis no local para serem conhecidas e testadas.
Robôs
Com essa tecnologia, é possível ter uma experiência imersiva em águas profundas, a partir de 1.500 metros. Durante a simulação, dá para controlar virtualmente um veículo de inspeção e se deparar com algumas espécies marinhas, como tartarugas, águas-vivas e até uma baleia jubarte.
É semelhante a uma máquina para a venda automática de bebidas, doces e biscoitos. Mas, em vez de aperitivos, o aparelho guarda equipamentos de segurança e de uso em escritório, como capacetes, EPIs, agenda, caneta etc. Os desenvolvedores explicam que, com o uso da biometria, o trabalhador acessa a máquina e retira o equipamento de que necessita. Assim, economiza tempo, sem precisar de fazer um longo deslocamento até o escritório, por exemplo.
Na Carreta 5G, é possível descobrir como a nova tecnologia vai ajudar em vários setores, desde a indústria até os ambientes domésticos. A expectativa é grande para que essa internet ultrarrápida finalmente chegue em terras capixabas - a previsão é que esteja disponível por aqui até o fim deste ano.
Esse equipamento pode ser voltado a simular situações de risco no trabalho. Com o óculos, em um ambiente virtual, é possível treinar procedimentos de segurança para prevenir acidentes de trabalho no mundo real, por exemplo.
A ideia dos criadores é que a tecnologia do Smart Watcher possa ser usada nas empresas. Com o colaborador utilizando um relógio inteligente, dá para monitorar a localização e os sinais vitais dele. A proposta é melhorar a segurança dos trabalhadores.
Na feira, é possível ver, de perto, robôs capazes de realizar inspeções, comandos simples e até identificar cores. A intenção dos desenvolvedores é, com o uso dessas máquinas, evitar que colaboradores corram riscos desnecessários na execução de suas funções.
COMO PARTICIPAR DA MEC SHOW 2022
Quando: Até 4 de agosto, das 15 às 20 horas
Onde: Pavilhão de Carapina (Av. Marginal, 5.196, Jardim Carapina, Serra)
Inscrições: O credenciamento é gratuito para os profissionais da indústria, sendo necessário apenas levar algo que comprove que trabalha no setor, como cartão de visita ou crachá.
Estacionamento: Para estacionar, caso vá de veículo próprio, é necessário pagar uma taxa no local.