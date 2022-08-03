Experiência em 4D, robôs e máquinas inteligentes são atrações na Serra; veja vídeo

Robôs

Com essa tecnologia, é possível ter uma experiência imersiva em águas profundas, a partir de 1.500 metros. Durante a simulação, dá para controlar virtualmente um veículo de inspeção e se deparar com algumas espécies marinhas, como tartarugas, águas-vivas e até uma baleia jubarte.

É semelhante a uma máquina para a venda automática de bebidas, doces e biscoitos. Mas, em vez de aperitivos, o aparelho guarda equipamentos de segurança e de uso em escritório, como capacetes, EPIs, agenda, caneta etc. Os desenvolvedores explicam que, com o uso da biometria, o trabalhador acessa a máquina e retira o equipamento de que necessita. Assim, economiza tempo, sem precisar de fazer um longo deslocamento até o escritório, por exemplo.

Na Carreta 5G, é possível descobrir como a nova tecnologia vai ajudar em vários setores, desde a indústria até os ambientes domésticos. A expectativa é grande para que essa internet ultrarrápida finalmente chegue em terras capixabas - a previsão é que esteja disponível por aqui até o fim deste ano.

Esse equipamento pode ser voltado a simular situações de risco no trabalho. Com o óculos, em um ambiente virtual, é possível treinar procedimentos de segurança para prevenir acidentes de trabalho no mundo real, por exemplo.

A ideia dos criadores é que a tecnologia do Smart Watcher possa ser usada nas empresas. Com o colaborador utilizando um relógio inteligente, dá para monitorar a localização e os sinais vitais dele. A proposta é melhorar a segurança dos trabalhadores.