Supermercado aposta em tecnologia para preservar meio ambiente

Grupo Lavagnoli recicla papel gerado na operação de todos os estabelecimentos da rede de supermercados. Crédito: Grupo Lavagnoli-Divulgação

Você já parou para pensar que a preservação do meio ambiente passa pela escolha consciente que faz ao ir às compras? Uma simples ida ao supermercado pode ter impacto significativo na natureza. Com o tema sustentabilidade tão em voga, até os comércios ajustaram a forma de interagir com os produtos e seus consumidores.

Um exemplo disso é o Grupo Lavagnoli, que conta com quatro supermercados em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. A rede aposta em uma plataforma de descontos e promoções exclusivas, com o objetivo de reduzir a impressão dos famosos tabloides de ofertas em papel.

Supermercados Lavagnoli contam com quatro lojas em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Crédito: Grupo Lavagnoli-Divulgação

O app Lavagnoli Club, além de ser uma atitude sustentável, fideliza e deixa os clientes por dentro das ofertas exclusivas, semanalmente. Para participar e economizar nas compras, basta baixar o aplicativo. Assim, também é possível concorrer a diversos prêmios. Os supermercados do Grupo Lavagnoli também contam com totens instalados nas unidades, onde é possível se cadastrar para receber os descontos.

Outra atitude sustentável do Grupo Lavagnoli é a reciclagem do papel gerado na operação de todos os estabelecimentos da rede, e a captação de água da chuva na loja de comércio atacadista, voltada para higienização de áreas comuns e manutenção de jardins.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados socioambientais que nossas ações sustentáveis têm trazido. Ficamos felizes em ver o quanto contribuímos para que o ambiente da nossa cidade fique melhor para todos." Eliandro Silva - Diretor-geral do Supermercado Lavagnoli