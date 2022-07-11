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Supermercado aposta em tecnologia para preservar meio ambiente

Grupo Lavagnoli, que conta com quatro lojas em Colatina, Noroeste do ES, investe em aplicativo para reduzir impressão de papel e fidelizar clientes
Supermercado Lavagnoli

Supermercado Lavagnoli

Publicado em 

11 jul 2022 às 17:47

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 17:47

Grupo Lavagnoli recicla papel gerado na operação de todos os estabelecimentos da rede de supermercados.
Grupo Lavagnoli recicla papel gerado na operação de todos os estabelecimentos da rede de supermercados. Crédito: Grupo Lavagnoli-Divulgação
Você já parou para pensar que a preservação do meio ambiente passa pela escolha consciente que faz ao ir às compras? Uma simples ida ao supermercado pode ter impacto significativo na natureza. Com o tema sustentabilidade tão em voga, até os comércios ajustaram a forma de interagir com os produtos e seus consumidores.
Um exemplo disso é o Grupo Lavagnoli, que conta com quatro supermercados em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. A rede aposta em uma plataforma de descontos e promoções exclusivas, com o objetivo de reduzir a impressão dos famosos tabloides de ofertas em papel.
Supermercados Lavagnoli contam com quatro lojas em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo.
Supermercados Lavagnoli contam com quatro lojas em Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Crédito: Grupo Lavagnoli-Divulgação
O app Lavagnoli Club, além de ser uma atitude sustentável, fideliza e deixa os clientes por dentro das ofertas exclusivas, semanalmente. Para participar e economizar nas compras, basta baixar o aplicativo. Assim, também é possível concorrer a diversos prêmios. Os supermercados do Grupo Lavagnoli também contam com totens instalados nas unidades, onde é possível se cadastrar para receber os descontos.
Outra atitude sustentável do Grupo Lavagnoli é a reciclagem do papel gerado na operação de todos os estabelecimentos da rede, e a captação de água da chuva na loja de comércio atacadista, voltada para higienização de áreas comuns e manutenção de jardins.
"Estamos muito satisfeitos com os resultados socioambientais que nossas ações sustentáveis têm trazido. Ficamos felizes em ver o quanto contribuímos para que o ambiente da nossa cidade fique melhor para todos."
Eliandro Silva - Diretor-geral do Supermercado Lavagnoli
Para acompanhar as ofertas e ações de sustentabilidade dos Supermercados Lavagnoli, basta seguir no Instagram as páginas @lavagnolisupermercados e @superatacadolavagnoli.

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