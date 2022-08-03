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Briga generalizada

Homem se nega a pagar salgado e leva paulada no Terminal de Vila Velha

O vídeo da confusão circulou pelas redes sociais nesta quarta-feira (3), mas o caso aconteceu, na verdade, no último dia 18 de julho
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 ago 2022 às 19:23

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 19:23

Um vídeo que circulou pelas redes sociais nesta quarta-feira (3), mostrando uma confusão generalizada no Terminal de Vila Velha, na verdade aconteceu no dia 18 de julho deste ano. O motivo da briga foi o não pagamento de um salgado.
De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o homem pediu um salgado em uma lanchonete e não pagou. Por isso, foi agredido por funcionários do estabelecimento.
No vídeo (confira acima), é possível ver que o homem chega ao local gritando e em seguida leva pauladas e socos de três pessoas.
"O homem correu para outra plataforma, pois estava sendo agredido também por outros passageiros. Os vigilantes acionaram a polícia, mas quando a viatura chegou, ele já havia saído do terminal. Não foi feito boletim de ocorrência", completou a Ceturb-ES.

AMEAÇAS E CONFUSÃO EM SÃO TORQUATO

Na última terça-feira (2), houve outra confusão em Vila Velha, dessa vez no Terminal de São Torquato. Um vendedor ambulante acabou detido após ameaçar passageiros com uma faca.
O homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser contido pelos vigilantes do local. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal que, em nota, informou que o suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi apresentado às autoridades policiais.
Segundo a Polícia Civil, o homem assinou um termo circunstanciado por ameaça e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Homem se nega a pagar salgado e leva paulada no Terminal de Vila Velha

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