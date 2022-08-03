Homem se nega a pagar salgado e leva paulada no Terminal de Vila Velha

Um vídeo que circulou pelas redes sociais nesta quarta-feira (3), mostrando uma confusão generalizada no Terminal de Vila Velha , na verdade aconteceu no dia 18 de julho deste ano. O motivo da briga foi o não pagamento de um salgado.

De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ), o homem pediu um salgado em uma lanchonete e não pagou. Por isso, foi agredido por funcionários do estabelecimento.

No vídeo (confira acima), é possível ver que o homem chega ao local gritando e em seguida leva pauladas e socos de três pessoas.

"O homem correu para outra plataforma, pois estava sendo agredido também por outros passageiros. Os vigilantes acionaram a polícia, mas quando a viatura chegou, ele já havia saído do terminal. Não foi feito boletim de ocorrência", completou a Ceturb-ES.

AMEAÇAS E CONFUSÃO EM SÃO TORQUATO

O homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser contido pelos vigilantes do local. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal que, em nota, informou que o suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi apresentado às autoridades policiais.

Segundo a Polícia Civil , o homem assinou um termo circunstanciado por ameaça e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.