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Em São Torquato

Ambulante é detido em terminal de Vila Velha após ameaçar passageiros

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (2) e o homem portava uma faca. Ele precisou ser contido por vigilantes e foi encaminhado à delegacia
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

02 ago 2022 às 17:37

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 17:37

Vila Velha
Usuários do sistema Transcol foram ameaçados por um ambulante no Terminal São Torquato, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
Um vendedor ambulante foi detido na manhã desta terça-feira (2) no Terminal de São Torquato, em Vila Velha, após ameaçar passageiros com uma faca. O homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser contido pelos vigilantes do local.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal que, em nota, informou que o suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi apresentado às autoridades policiais. 
Segundo a Polícia Civil, o ambulante assinou um termo circunstanciado por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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