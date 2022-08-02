Ambulante é detido em terminal de Vila Velha após ameaçar passageiros

Um vendedor ambulante foi detido na manhã desta terça-feira (2) no Terminal de São Torquato, em Vila Velha, após ameaçar passageiros com uma faca. O homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser contido pelos vigilantes do local.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal que, em nota, informou que o suspeito foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi apresentado às autoridades policiais.
Segundo a Polícia Civil, o ambulante assinou um termo circunstanciado por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.