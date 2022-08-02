Tiros atingem muro de escola com mais de 200 alunos na Serra

Tiros atingem o muro de escola com mais de 200 estudantes na Serra. Um veículo que estava em frente também foi atingido Crédito: Leitor A Gazeta

Tiros efetuados em frente a um CMEI Professora Marilda Rodrigues Carvalho localizado em Colina da Serra assustaram professores e estudantes na manhã desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar , o alvo era um homem que passava pelo local e alguns disparos chegaram a atingir a unidade escolar da Prefeitura da Serra

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e prosseguiu até o Bairro Colina da Serra, para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, foi localizado um carro com marcas de disparos e o muro do CMEI.

Testemunhas relataram à guarnição que os disparos teriam sido feitos por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e tinham como alvo um homem que passava pelo local. A corporação informou ainda que nenhum suspeito foi localizado no momento do fato e não há registro de feridos na ocorrência.

MAIS DE 200 ESTUDANTES NO LOCAL