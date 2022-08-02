Tiros atingem muro de escola com mais de 200 alunos na Serra

Tiros efetuados em frente a um CMEI Professora Marilda Rodrigues Carvalho localizado em Colina da Serra assustaram professores e estudantes na manhã desta terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o alvo era um homem que passava pelo local e alguns disparos chegaram a atingir a unidade escolar da Prefeitura da Serra.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e prosseguiu até o Bairro Colina da Serra, para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, foi localizado um carro com marcas de disparos e o muro do CMEI.
Testemunhas relataram à guarnição que os disparos teriam sido feitos por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e tinham como alvo um homem que passava pelo local. A corporação informou ainda que nenhum suspeito foi localizado no momento do fato e não há registro de feridos na ocorrência.
MAIS DE 200 ESTUDANTES NO LOCAL
A Secretaria Municipal de Educação informou que no CMEI Professora Marilda Rodrigues Carvalho havia um total de 211 alunos, todos da educação Infantil. A pasta destacou que as aulas não foram interrompidas e seguirão normal no restante do dia. Por fim, afirmou que a Guarda Municipal foi acionada para monitorar o entorno da escola e garantir a segurança dos alunos.